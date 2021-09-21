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Культура
Гюльчатай из к/ф «Белое солнце пустыни» вступила в секту
21 сентября, 2021 01:05
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fb.ru
Советская актриса Татьяна Федотова, сыгравшая роль Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля, стала жертвой армянской семьи, которая под прикрытием секты выманивают деньги и имущество. По словам коллег, она втянулась в эту историю два года назад.
Артистка уверена, что секта приведёт её к спасению.
Она живёт в родной деревне в Тверской области и пребывает в молитве, однако верит учению мошенников.
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