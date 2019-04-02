Как Грузия предала «графа Калиостро»

Средства массовой информации солнечной Грузии сообщили, что причиной смерти Нодара Мгалоблишвили стала долгая и продолжительная болезнь. 87 лет, конечно же, возраст. Но легендарный граф Калиостро, образ которого воплотил на экране замечательный актёр, прожил больше двух тысяч лет. И почему-то очень хотелось, чтобы произошедшее в незапамятные времена извержение вулкана, подарившее Калиостро бессмертие, дало возможность блистательному исполнителю его роли появиться на экране после долгой паузы ещё раз. Увы. Не случилось.

В последние годы жизни Мгалоблишвили нуждался в том, в чём нуждается в почтенном возрасте любой человек. Хоть россиянин, хоть грузин. Нодару Александровичу не хватало средств. Средняя пенсия в Грузии колеблется в диапазоне от 75 до 80 долларов. У него не было ролей в грузинском кино. Пытаясь выжить, он время от времени набирал номера телефонов знакомых кинематографистов из России. В этом он сам признался, когда власти родной страны попытались прицепить ему на грудь «Орден Чести».

Ордена любил тщеславный Калиостро. Принципиальному, порядочному и честному Мгалоблишвили нужно было элементарное, а не показное уважение.

Поедатели галстуков и те, кто сменил их на боевом посту, этого уважения обеспечить ему, к величайшему сожалению, не смогли

Или не посчитали нужным.

Детство и юность

Он родился в 1931 году в Тифлисе, ещё не ставшем Тбилиси. Семья, в которой рос будущий актёр, была бедной. Страшней всего стало в тот момент, когда оказался прикован к постели папа Нодара. В 1950 году отца не стало.

Это была не просто утрата. А крах мечты. Дело в том, что Нодар, грезивший с детства актёрской профессией, хотел поступать в театральный. Но мать, выплакавшая все глаза у постели лежавшего без сознания отца, укоризненно посмотрела на сына.

— Какой театральный? О чём ты говоришь? Ты теперь — глава семьи. Ты — кормилец. Тебе нужно думать о настоящей работе, а не пируэты ногами выделывать.

И Нодар уныло поплёлся поступать в политехнический.

Случайно ли, (а может быть нарочно?) экзамен по математике, обязательный при поступлении в техническом вузе, был благополучно завален

Как сказать об этом матери? Не так давно ушёл из жизни отец. Информация о том, что сын «пролетел» мимо вуза, может убить её. Всё изменила встреча с другом, который хотел поступать… в Тбилисский театральный.

— Нодар! — быстро привёл он юношу в чувство. — Ты так и будешь переживать? Я иду поступать на режиссёрский. А ты? Ты же мечтал стать артистом? Ну, так пошли со мной!

— Но я не готовился, — растерянно посмотрел на него Мгалоблишвили.

— Так подготовься, — развёл руками друг. — У них сегодня последний день приёма документов. Время есть.

Нодар наскоро зазубрил отрывок, не особо рассчитывая на то, что перед ним откроются двери учебного заведения его мечты. Экзамены прошли как в тумане.

— Я им что-то прочёл и услышал: «Приняты!» — посмеиваясь, впоследствии рассказывал Нодар Александрович.

А кому, собственно, им? То были…

Два Акакия

Молодому парню удалось произвести впечатление на потрясающих педагогов, народных артистов СССР, неоднократных лауреатов Сталинских премий — Акакия Васадзе и Акакия Хораву. Мэтры сумели распознать талант в молодом и статном грузине.

По окончании обучения его путь лежал в Тбилисский академический театр имени Котэ Марджанишвили, где парня завалили ролями героев-любовников. В пьесе Уильяма Шекспира «Отелло» он сыграл Яго, а потом — Актёра в Горьковском «На дне», Освальда в пьесе Генрика Ибсена.

Подмостки в столице одной из союзных республик дарили ему ощущение свободы, а вот известность была «региональной», и вполне себе ограничивалась аудиторией театра имени Марджанишвили

А как же кино?

Первые роли в кино у Нодара Мгалоблишвили появились в 1958 году. Он снялся в эпизоде в комедии о горной грузинской деревне. К слову, в одной из таких деревень произошла встреча Нодара Александровича с будущей женой. Еще в 1956 году, «неся искусство в массы», он разъезжал по грузинским деревням и сёлам с другими актёрами своей театральной труппы. К молодому и красивому парню подошли две девушки.

— Вы артист?

— Да, — не без гордости ответил Нодар.

— А мы знаем! Можно с вами познакомиться? — спросила одна из них, самая бойкая.

Но взгляд Нодара упал на самую тихую, застенчиво смотрящую в сторону. Словно и не хотевшую этого знакомства. Она стала его женой, и вместе они прожили долгую и счастливую жизнь, вырастив сына, родившегося год спустя после вскоре сыгранной свадьбы.

Педагоги Нодара прочили ему хорошую карьеру. Но, если подразумевать всесоюзную известность, до «светлого будущего» было, как из Тбилиси до Киева

Нодар Мгалоблишвили, на протяжении жизни считавший, что счастье актёра измеряется количеством ролей, ни от каких предложений в театре и кино не отказывался. Он полагал, что, когда у актёра много работы, он счастлив, а когда мало — напротив, трагически несчастен. Играй много! И в памяти зрителя что-нибудь останется.

Так и случилось…

В эпизодических, второплановых ролях, преимущественного у грузинских кинематографистов, он снимался в течение долгих… 26 лет. Лишь в 1980 году на экраны вышла детективная картина «Огарёва, 6». Единственный фильм на русском языке, в котором обладавший характерным грузинским акцентом актёр говорит своими голосом. Здесь он — начальник отдела технического контроля ювелирной фабрики по фамилии Налбандов. Человек, поддавшийся искушению и совершивший кражу ценностей на родном заводе.

И это в 49 лет! Отличный актёр, который на региональном уровне играл ведущие роли в театре, на союзном почитал за счастье сыграть… неудачливого грабителя.

До всесоюзной славы оставалось не так уж долго

Отметив 50-летие, грузинский актёр почти смирился с «масштабом» сложившейся карьеры. Казалось, изменить уже ничего нельзя. Театр, редкие приглашения в «центр», на съёмки. Тем временем, над произведением Алексея Толстого «Граф Калиостро» работал прекрасный сценарист-комедиограф Григорий Горин.

От оригинала было оставлено не так уж много. Только канва. Магистр тайных сил, величайший мистик и не менее великий авантюрист появлялся в системе координат небольшой деревушки под Смоленском. Совсем как Воланд в «Мастере и Маргарите» он вносил сумятицу в устои этого унылого местечка. Люди здесь, как и повсюду, были разделены на две категории — на тех, кому что-то было нужно от мага и прохиндея, а также тех, от кого что-то было нужно самому Калиостро, скрывающемуся от погони.

Магистр был уличён в том, что вывел фрейлине Головиной образ умершего мужа из её медальона. Да так, что она осязала «покойного» и даже… была в результате мистического контакта на сносях. Этого не мог пережить князь Потёмкин, пославший вслед за любвеобильным проходимцем роту солдат

Едва увидев фотографию Мгалоблишвили Марк Захаров моментально прекратил поиски подходящей кандидатуры на главную роль.

— Вот же он — шикарный Калиостро! — воскликнул бессменный руководитель театра Ленком. И не ошибся.

Несчастный случай

В послужном списке актёра этой работы могло не быть. Преградой стал сложный перелом ноги. Но, интуитивно чувствуя, что, наконец — в 52 года! — он получает долгожданную роль всей жизни и судьбы, Нодар Александрович принимает решение наплевать на боль и сниматься в роли человека, «превратившего обман в высокое искусство».

Впрочем, другого Калиостро Захаров решительно не видел. Лжец и шарлатан, противопоставивший себя Богу и мечтающий научиться вызывать в сердцах людей любовь, выглядит в фильме куда более интересно, чем у Алексея Толстого.

Картина пленяет великолепной (выстроенной практически с нуля) драматургией, блестящей режиссурой и актёрским ансамблем. В нём собрались мастера высшего пилотажа. Такое сочетание было возможно только в СССР.

«Уно моменто»

Вся страна пела эту песню на тарабарском. О ком она? О бедном рыбаке, уплывшем из Неаполя в бурное море. Влюблённая девушка ждала его на берегу ровно до того момента, пока не устала, не сбросила с себя последнюю одежду и не… бросилась догонять его вплавь.

В общем, все умерли.

Те из актёров, которые испытывали дефицит известности, в первую очередь, Нодар Александрович, проснулись после премьеры знаменитыми.

Слава, словно руководствуясь принципом «Лучше поздно, чем никогда», настигла его после 50-ти. Хватило её на все оставшиеся 37 лет жизни актёра.

Подкралась вторая половина 80-х

Мистическую внешность Мгалоблишвили режиссёры новой волны начали использовать для создания образов криминальных авторитетов, нуворишей и катал.

Многие из этих работ можно посмотреть и сегодня. Исполнена драматизма картина «Катала», раскрывающая систему координат подпольной игровой индустрии заката советской эпохи. Нодар Мгалоблишвили играет в ней одну из ключевых ролей (облапошенного, но вовремя спохватившегося авторитета по кличке Директор).

Как бы не подтрунивали мы сегодня над сериалами 90-х, многие из них были по-настоящему классными. И многосерийная лента «По имени Барон», в которой Нодар Мгалоблишвили (в возрасте 70 лет!) играет вторую по значимости роль в своей жизни, очень глубокая и достойная работа.

По степени драматизма и проникновенности она сопоставима с «Крёстным отцом». Зрителям сериала «По имени Барон» открывалась история жизни и судьбы еврейского мальчика, примыкающего в тяжёлое послевоенное время к цыганскому табору. Претерпев тяготы, он попадал на долгие годы в тюрьму, чтобы выйти из неё в совершенно иное время — в эпоху, когда люди с криминальным прошлым, брали эту страну в свои руки.

Вспомнив про подзабытого Мгалоблишвили, российские «режиссёры-коммерсанты» начали активно снимать актёра вновь. Он практически жил в России, когда законодательство позволяло гражданам Грузии долгое время находиться и работать в РФ. В начале 00-х Нодар Александрович сыграл в сериалах «Спецназ» и «Спецназ-2» персонажа по имени Бородатый (позывной Усамы бен Ладена).

Так он дорос до роли главного мирового злодея, на которого, действительно, был в жизни очень похож.

Съёмки проходили в России. А что же на родине? Там достойного уровня занятости и приличной оплаты пожилому актёру предложить, увы, не могли, как не могли предложить ему и хорошей пенсии.

В 2001 году Нодар Мгалоблишвили отказался от предложенного ему к юбилею «Ордена Чести», заявив, что не хочет принимать награду от страны, заставляющей его чуть ли не попрошайничать, обзванивая своих российских друзей и коллег, чтобы упросить их взять его хоть на какую-то роль

В ответ на это тогдашний министр культуры Сесилия Гогиберидзе заявила, что огорчена решением актёра.

— Грузия высоко ценит ваш талант! — сказала чиновница, правда, не уточнив, что высокая оценка в данной ситуации имеет, скорее, почётно-символическое, нежели материальное значение.

И он снимался. Снимался во всякой лабуде из последних сил. Последовало ещё несколько работ, с успехом прошедших в прайм-тайм на НТВ.

А потом случился август 2008-го. И граждане Грузии из «просто иностранцев» превратились едва ли не во врагов, которым требуются визы, трудовые патенты. Тяготил и возраст. Но ещё больше тяготило то, что родное государство не смогло обеспечить актёру достойной старости.

Последняя картина с участием гениального «графа Калиостро» (12-ти серийный сериал «Возмездие») датирована 2011 годом. И снята она вовсе не в Грузии.

Как он жил последующие 8 лет?

Одному Богу известно. Актёр не любил об этом распространятся, говоря, что после ухода из жизни самого близкого человека на свет — любимой жены, которой он хранил верность всю жизнь — находит утешение во встречах со внуками.

Такая история.