Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Культура

Pikist.com

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.

Выход новинок анонсировал радиоведущий Джофф Ллойд, который взял интервью у одного из участников коллектива - Бьорна Ульвеуса.

Композиции уже записаны и должны были выйти в 2019 году. Релиз не состоялся из-за технических сложностей и пандемии, пишет ТАСС.

Поп-квартет ABBA добился известности после победы в «Евровидении-1974» с песней Waterloo. В 1982 году коллектив распался. За 10 лет существования вышли 8 альбомов. В 1993 и 1994 годах группа выпустила сборники с еще тремя ранее не изданными песнями.

В апреле 2020 года на аукционе Julien's Auctions продали текст песни группы The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни. Стоимость лота составила 910 тысяч долларов.