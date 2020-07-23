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Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Лилия Караева
23 июля, 2020 10:07
1 мин
Группа ABBA
Pikist.com

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.

Выход новинок анонсировал радиоведущий Джофф Ллойд, который взял интервью у одного из участников коллектива - Бьорна Ульвеуса.

Композиции уже записаны и должны были выйти в 2019 году. Релиз не состоялся из-за технических сложностей и пандемии, пишет ТАСС.

Поп-квартет ABBA добился известности после победы в «Евровидении-1974» с песней Waterloo. В 1982 году коллектив распался. За 10 лет существования вышли 8 альбомов. В 1993 и 1994 годах группа выпустила сборники с еще тремя ранее не изданными песнями.

В апреле 2020 года на аукционе Julien's Auctions продали текст песни группы The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни. Стоимость лота составила 910 тысяч долларов.

темы
культура
музыка
ABBA
песни
1 мин