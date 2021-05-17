Глава РПЦ нашел свои причины трагедии в казанской гимназии

Культура

Трагедия с расстрелом в казанской гимназии произошла из-за того, что у детей отсутствует религиозное воспитание. Чтобы избежать повторения, у учеников нужно воспитывать религиозное чувство. Об этом в ходе обращения к участникам XXIX Международных образовательных чтений заявил глава РПЦ патриарх Кирилл.

Патриарх признал, что проблема безопасности учебных заведений существует и предложения усилить охрану в школах справедливы. При этом, по его словам, нужно обратить внимание на «самое главное - на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи».

Глава РПЦ отметил, что в жизни Ильназа Галявиева не было событий, которые могли бы объяснить то, что он устроил стрельбу в школе и убил 9 человек. Патриарх объяснил это отсутствием в душе преступника «Бога».

«Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека», — приводит его слова телеканал «360».

Патриарх Кирилл также пояснил, что это не означает, что нерелигиозные люди представляют потенциальную опасность. Тем не менее человеку, который не получил религиозного воспитания и не имеет сдерживающих религиозных факторов, стоит хотя бы ознакомиться с ними в рамках истории и культуры своего народа.

Напомним, 11 мая 19-летний вооруженный Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Позднее появилась информация о том, что на охрану школ чиновники регионального Минобрнауки выделили около 15 тысяч рублей в год.