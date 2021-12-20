ГБУ «Ритуал» рассказало о старом кладбище на месте Манежной площади
На месте современной Манежной площади в Москве раньше находился Моисеевский монастырь и при нем кладбище. Об этом в соцсетях напомнило ГБУ «Ритуал», которое решило посвятить серию видеосюжетов исчезнувшим некрополям столицы.
Сама обитель была заложена Иваном Грозным в XVI веке и просуществовала до 1764 года, а кладбище было закрыто в 1771 году после эпидемии чумы. Вскоре территория была расчищена под Моисеевскаую площадь, которую полностью застроили к концу XIX века.
Новая площадь, получившая название Манежной, на этом месте была построена в 1930-х. В 1993 году здесь начались археологические раскопки, в ходе которых и был обнаружен некрополь.
«Мы со страхом ждали этого момента. Из-под осыпающейся земли полезли гробы. Археологическая служба приостановила строительные работы и навала охранные раскопки с тем, чтобы исследовать и бережно перезахоронить останки. Нас мучила и этическая сторона дела – зачем тревожить прах давно ушедших людей. Но это было неизбежно: кругом шли нити коммуникаций», – отмечал главный археолог Москвы Александр Векслер.
Археологи обнаружили более 600 захоронений, располагавшихся в четыре яруса. Благодаря особенностям грунта некоторые из них хорошо сохранились. Ученые нашли сохранившие цвет расшитые золотом и шелком одеяния монахинь, янтарные и металлические нательные кресты, кожаные туфли, медные и железные пряжки, бусины и др.