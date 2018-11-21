Ян Френкель. Музыка нашей жизни

Во всех биографиях Яна Абрамовича Френкеля указан 1920 год рождения, что является неправдой. Он появился на свет лишь в 1925 году, в семье парикмахера, проживавшего в Пологах (ныне – Запорожская область Украины). Население городка и сегодня никак не пробьет 20-тысячную отметку, а уж тогда…

Неотъемлемой составляющей его жизни с младых ногтей была музыка. Путь мальчика был предопределён, когда брадобрей-отец, раздобыв книгу «Обучение игре на скрипке», принялся делать из маленького сына музыканта.

Воспитание молодого скрипача имело, надо сказать, весьма своеобразный характер. За каждую неправильно сыгранную ноту мальчишка получал от папы весьма ощутимую затрещину, что, в какой-то степени, было неплохим стимулом для самосовершенствования в обретаемой профессии.

Понять Абрама Натановича можно. На дворе стояли 30-е. Непростые времена. Чем была обусловлена эта вера в то, что от музыки зависит вся судьба, вся жизнь маленького Яна? Не иначе как интуицией, которая не подвела отца.

В 13-летнем возрасте парнишке несказанно повезло в первый раз. Одарённого (но в большей степени – прекрасно подготовленного, благодаря стараниям не имевшего отношения к музыке, но обладавшего хорошим слухом отца) музыканта взяли на свой курс в музыкальную академию Борис Лятошинский и Яков Магазинер. Последний только что каким-то чудом избежал ареста и расстрела по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В музыкальной академии мальчик проучился вплоть до 1941-го. Три года.

Ян Френкель был рослым, прекрасно сформированным юношей. Когда грянула война. 1925-й год рождения был непризывным. Но желание сражаться за Родину заставило Яна Абрамовича Френкеля пойти на ухищрение. Общеизвестно, что многие фронтовики добавляли себе лишний год, чтобы опасть под призыв. Френкель приписал себе пять…

Из скрипачей в зенитчики

Исправив одну цифру и став старше на 5 лет, Френкель смог поступить в совершенно «другие университеты» — Оренбургское военное училище, а уже в 1942 году оказаться в пекле войны, на передовой. Над однополчанином, захватившим с собой на фронт скрипку, посмеивались. Но когда наступали минуты затишья, юный Ян играл зачастую никогда не слышавшим скрипки бойцам произведения великих композиторов, снискав таким образом уважение в полку.

Через год его ранило. Не желая быть демобилизованным окончательно, Френкель упросил оставить его хотя бы в агитбригаде, где он продолжил развивать таланты, добавив к игре на музыкальных инструментах сочинение песен. Именно в этот период Френкель напишет свою первую песню, которая называется «Шёл пилот по переулку».

Графиня…

Своё счастье Ян Абрамович нашёл тоже после ранения, когда на талантливого парня обратила внимание девушка «голубых кровей». Наталия Михайловна Лорис-Меликова (Меликишвили) была не просто дворянкой, семья которой каким-то чудом не была истреблена в полном составе в 30-е. Она была из знаменитого графского рода. Предки небесной красоты девушки в далёком XVI столетии владели целым городом — Лори, где расположена сегодня Лорийская крепость – памятник архитектуры.

Ресторанная музыка

Отгремели военные годы. Ян и Наталья переехали в Москву, где они поселились в небольшой комнатке в коммуналке. В столице Ян Абрамович занялся обработкой популярных в те годы музыкальных мотивов, виртуозно исполняя их в лучших ресторанах города. В свободное время молодой одарённый человек выполнял работу за частенько заглядывавших в рестораны композиторов, дорабатывая их партитуры.

Его ценили, ему неплохо платили. Но лучшей наградой были не деньги, а деловые и дружеские связи с поэтами и поэтами-песенниками, чьи произведения в те годы были на слуху.

Вскоре, именно благодаря дружбе с Робертом Рождественским и Михаилом Таничем, Костей Ваншенкиным (автором «Я люблю тебя жизнь») и его супругой Инной Гофф («Русское поле») стали создаваться шлягеры, которые пела вся страна — «Кто-то теряет, кто-то находит», «Калина красная», «Я спешу, извините меня». Его приняли в Союз композиторов!

Методика создания песен была уникальной. Как мы помним, Ян Френкель жил в коммунальной квартире. Довершив музыкальную фразу и посчитав её удачной, он испытывал острую необходимость напеть новую мелодию одному из своих друзей. Делалось это прямо по телефону, под окрики недовольных соседей, которым Ян мешал спать.

Успех появившихся композиций, написанных откуда ни возьмись появившимся еврейским юношей, этим «выскочкой из ресторана», предопределил травлю, которой, казалось, не будет конца. И после нескольких наветов с чудовищными и несправедливыми обвинениями «на горизонте» забрезжило исключение из союза со всеми «вытекающими», коими в те годы могло быть, как минимум, забвение, как максимум арест с непредсказуемыми последствиями.

За молодого человека вступился великий Дмитрий Шостакович, положивший конец травле. Пройдут годы, прорастут семидесятые. Именно «крёстный отец» Френкеля Дмитрий Шостакович будет возглавлять жюри, которое рассмотрит новую (оркестровую) версию гимна Советского Союза. Победителем станет Ян Абрамович, обойдя именитых композиторов со всего СССР.

Журавли…

Но не стоит пропускать год 1969-й, который станет переломным в биографии молодого композитора, когда, вняв идее уже смертельно больного Марка Бернеса, Френкель напишет завораживающую своей красотой и величием песню, посвящённую павшим на полях сражений солдатам. Она будет называться «Журавли».

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Марк Бернес, уже в терминальной стадии рака лёгких, успеет записать композицию в студии, завершив ею, по сути, свой жизненный путь. Его не станет спустя месяц. А успех этой композиции будет настолько оглушительным, что цензоры зашевелятся.

— Ну, что это за молитва?! – будут раздаваться голоса завистников в коридорах Минкульта. — Это же не наш метод, не наша подача. Несоветская песня. Религиозностью отдаёт.

Спасёт (и песню, и автора) то, что композицию прослушает сам Леонид Брежнев. «Можно ставить», - попыхивая сигареткой, изречёт Леонид Ильич. — «Только не очень часто».

Широкую известность Яну Абрамовичу принесут фильмы, в которых будет звучать его музыка. Всего их будет более шестидесяти. Именно Френкель с его непостижимым даром сможет создавать музыку для фильмов, которая будет буквально врезаться в память на десятилетия.

Ну, кто сегодня не помнит «Погоню в горячей крови», звучавшую в «Неуловимых мстителях» или задорную песню Яшки-цыгана? А проникновенную песню «Поле, русское поле…», исполняемая одним из белогвардейцев, написанная на стихи Инны Гофф?

Примечателен факт: Френкель сам снялся в «Неуловимых…», сыграв в заключительной части кинотрилогии гарсона Луи.

Его музыка лилась отовсюду. С экранов телевизоров, когда демонстрировались любимые нами и нашими детьми фильмы (не только художественные, но и анимационные) и телевизионные спектакли. По радио в памятные победные даты звучала «Журавли», чуть было не попавшая в опалу, но являющаяся, бесспорно, одной из лучших военных песен, которой стоило бы поставить памятник. Впрочем, почему стоило бы? В художественную канву многих памятников павшим на полях сражений включены журавли. И это вовсе не совпадение.

Он будет ездить с концертами по стране и, оказавшись в одном из её удалённых уголков, обнаружит абсолютно пустой зал. Оказалось, люди, увидевшие афиши с надписью «Ян Френкель», просто не поверили, что в их глушь может приехать композитор такого масштаба, но когда узнали, что Ян Абрамович, действительно, приехал, случился переаншлаг. И двери в зал были сорваны с петель желавшими увидеть и услышать его.

Он будет работать до последнего дня. Не остановит композитора даже приговор врачей, обнаруживших у него во второй половине 80-х рак. Не желая умирать, созерцая стены больничной палаты, он поймёт в какой-то момент, что лечение бесполезно и… махнёт на Балтийское море.

Смерть застанет его в Риге, откуда тело замечательного композитора будет перевезено на автомобиле в Москву для захоронения на Новодевичьем кладбище под звуки его бессмертных произведений.

Такая история.

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