От фрегата «Память Азова» до крейсера «Аврора»
От фрегата «Память Азова» до крейсера «Аврора»

В России выставили эксклюзивную коллекцию моделей кораблей

В московском музее современной истории России хранится эксклюзивная коллекция макетов и моделей кораблей, которая стала доступна для свободного просмотра и ознакомления.

В ней собрано около 50 музейных предметов, среди которых модели таких известных кораблей, как крейсер «Аврора», броненосец «Князь Потёмкин-Таврический», теплоход «Комсомол».

Многие годы они демонстрировались в залах постоянной экспозиции музея, отражая основные события истории нашей страны и мира: революции 1905 и 1917 годов, гражданскую войну в Испании и Великую Отечественную войну, освоение Северного морского пути и развитие атомной энергетики.

Коллекция складывалась разными путями: музей заказывал или покупал модели и макеты кораблей специально для экспозиции, также модели приходили в комплексах подарков государственным общественным организациям и руководителям страны от предприятий, ведомств, экипажей судов.

История создания некоторых из представленных на выставке экспонатов заслуживает отдельного упоминания.

Модель фрегата (крейсера I ранга) «Память Азова» сделана, предположительно, в Японии, в городе Нагасаки, в мастерской Эмиро Эзаки, основанной в 1706 году.

В конце XIX века мастерская наладила производство моделей российских кораблей, в основном по заказу русских офицеров. Данная модель куплена музеем в 1930 году у Н. Н. Беклемишева, в 1890–1892 годах состоявшего в должности минного офицера на крейсере «Память Азова».

В коллекции есть макеты, выполненные в единственном экземпляре, специально для Музея революции. Один из них, представленный на выставке макет теплохода «Комсомол», участвовавшего в гражданской войне в Испании, был заказан музеем у одесского Дома техники водного транспорта сразу после гибели корабля в 1937 году.

Многие из представленных моделей хранятся в музее уже более 80 лет, что не могло не отразиться на их сохранности, так как это довольно сложный в хранении и экспонировании музейный предмет.

На экранах музея можно посмотреть хронику, звучит музыка разных эпох. Обстановка толкает на мысли о пройденных суровых испытаниях. Представлены документы, фотографии, оружие всех эпох. В зале Конституции РФ представлено очень много хроники и документов, достижения наших учёных, врачей, медиков.

Отдельной главой стоит освоение Космоса, подводные экспедиции и подвиг исследователей Севера. А так же новейшие разработки и исследование в области робототехники. Все желающие могут очутиться в окопе и стать плечом к плечу с солдатами, участниками Первой мировой войны.

Теги:
Места: Россия
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