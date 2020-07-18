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Французская архитектура может понести новый значительный урон

Кирилл Савушкин
18 июля, 2020 11:43
1 мин
Photo
Flickr

Сегодня утром во французском городе Нант загорелся собор святого Петра и Павла. Он является одним из крупнейших в стране.

Пожар в здании начался в районе 7.30 по местному времени. В тушении возгорания задействовано около 60 сотрудников пожарной службы.

По данным телеканала BFMTV о причинах пожара пока ничего неизвестно. Здание собора начало возводиться еще в XV веке. Строительство продолжалось 457 лет. Результатом стала одна из крупнейших готических церквей во Франции.

темы
Франция
пожар
собор
1 мин