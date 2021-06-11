Фильм «Турист» создает фундамент для дальнейшего сотрудничества России и ЦАР
Российский боевик «Турист» о событиях в ЦАР может стать фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, уверен историк Зинин.
Новый российский фильм «Турист» продолжают обсуждать зрители, критики и специалисты разных областей. Так, старший научный сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин заметил, что с помощью подобного кино Москва может расширить область своего сотрудничества с африканскими странами.
Боевик рассказывает о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, куда они прибыли для обучения вооруженных сил страны. Специалисты, которых западная пресса причисляет к «ЧВК Вагнера», в кратчайшие сроки повысили эффективность армии страны.
Многие зрители только благодаря фильму узнали о том, что российские специалисты помогают народу ЦАР. Зинин уверен, что подобные события с участием россиян заслуживают экранизации. Особенно в условиях информационной кампании, которую развернули против российского присутствия в Африке другие страны.
«Конечно, кино рассчитано на наших зрителей, поскольку они находятся под влиянием извращенных представлений о действиях Москвы в Африке и на Ближнем Востоке, распространяемых через интернет», — объяснил Зинин.
Герои фильма показаны настоящими мужчинами, которые не боятся трудностей и стойко переносят все возложенные на них испытания. Такое качественное кино может стать инструментом влияния в регионе.
«Сейчас мы начинаем восстанавливать наши связи с Африкой в самых разных областях. Не только в военной. Это и гуманитарная помощь, и вакцина, которая признана во многих странах. Это немаловажный фактор нашего влияния», заключил историк.