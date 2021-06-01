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Русская планета
Культура

Фильм «Турист» показал, почему поддержка России в ЦАР играет решающую роль

Кирилл Голубев
1 июня, 2021 20:53
4 мин
Кирилл Голубев
1 июня, 2021 20:53
4 мин

Фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике — хороший боевик, который привлекает внимание зрителей по нескольким причинам.

Во-первых, кино на такую тему россияне еще не делали. Картина полностью снята на территории ЦАР и рассказывает о недавних событиях, которые пережила эта далекая от нас страна. «Турист» погружает в историю, с которой мы плохо знакомы. Кроме того, она показывает, какую роль там играют наши соотечественники.

Хотя фильм во многом основан на реальных событиях, его создатели сразу провели черту между вымыслом и действительностью. Они живут по разным правилам. Место действия позволяет увидеть на экране невероятные пейзажи Центральной Африки.

Это дает возможность в полной мере ощутить весь колорит жаркого континента: палящее солнце, невыносимая духота и яркие, сочные джунгли. Именно в такой атмосфере уже 40 лет продолжаются вооруженные конфликты, которые перетекают один из другого.

Власти ЦАР обратились к России, чтобы она помогла разорвать этот порочный круг, который не позволяет стране развиваться, а ее населению спокойной жить. Инструкторы из РФ, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», должны подготовить вооруженные силы (FACA), полицию и жандармов, чтобы те противостояли угрозам.

Отдельное преимущество фильма — его персонажи. Создатели «Туриста» не стали привлекать к работе именитых звезд, которые перетягивали бы внимание на себя. Каждый герой картины — личность, со своим опытом и характером. Они раскрываются по ходу истории через различные детали.

В составе группы специалистов прибывает и главное действующее лицо — молодой бывший полицейский с позывным Пионер. Прозвище вызывает много насмешек со стороны старших товарищей, и персонаж просит сменить его. Так он получает новое имя — Турист.

Командиры сомневаются в способностях новичка, который, по их мнению, не до конца понимает, куда попал. ЦАР — опасное место, в котором авантюристам и хвастунам не место.

Тем временем бывший президент Франсуа Бозизе намерен при помощи конгломерата группировки «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) устроить государственный переворот и захватить власть.

Бои за сохранение республики начинаются даже до того, как прогремят первые взрывы. Командование принимает решения, анализируя карты и находя способы противостоять бандитам. То, что их противник умен и опасен, приятно выделяет фильм среди других историй, где антагонист чаще выступает в роли незначительно препятствия.

Сцены боев заслуживают отдельного внимания. Они сняты почти документально, без лишнего пафоса и драматизма. При этом у фильма совсем небольшой бюджет и малоопытная массовка. Все экшн-сцены сохраняют невероятную атмосферность, от них трудно оторваться.

Нельзя забывать и о местных артистах. Больше всего зрителю запомнятся полевой командир боевиков Антуан и девушка-сержант. Однако и безымянные противники армии не остаются безликими. Центральноафриканские актеры действиями и поведением своих персонажей смогли показать, где хаотичные радикалы, а где хорошо подготовленные наемники.

Деталей истории добавляет реквизит и то, на каком контрасте он показан. С одной стороны, мы видим сетки против москитов и древний вентилятор, с другой — новейшая электроника. А в следующем кадре на фоне французских пушек, которыми воевали еще, наверное, в Первую мировую, пролетают наши последние беспилотники.

Самое главная задача «Туриста» — показать, как важна помощь России в Центральноафриканской Республике. Страна почти до основания разрушена конфликтами, которые длятся десятилетиями. Она обеднела и потеряла любую надежду на то, что ситуация может измениться. Однако победа над CPC впервые за долгие годы позволила ЦАР жить в мире и верить в то, что государство восстановится и займет заслуженное положение на международной арене.

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Фильм
Туристы
2021
Российское кино
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