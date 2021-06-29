Фильм Никиты Михалкова о противостоянии подлодки и моллюска обойдется бюджету в 200 млн рублей
Студия российского актера и режиссера Никиты Михалкова «ТРИТЭ» получит 200 млн бюджетных рублей на съёмки фильма «Кракен».
Картина будет рассказывать о противостоянии отечественной атомной подводной лодки и гигантского головоногого моллюска. На фильм Фонд кино выделил безвозвратную субсидию. Таким образом, даже в случае провала ленты в кинопрокате «ТРИТЭ» не должна возвращать бюджетные деньги, пишут «Открытые медиа».
Еще 70 млн рублей киностудия Михалкова получит на съемки фильма «Чемпион мира», который расскажет о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Общий объем господдержки этого фильма, по данным «Газеты.Ru», 350 млн рублей.
Ранее Михалков матом отреагировал на критику собственной передачи «Бесогон ТВ», в которой говорилось о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать людей. Ему не понравилось, что владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев назвал выпуск глупым.