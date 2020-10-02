Фильм «Джентельмены» Гая Ричи получит продолжение в виде сериала

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По мотивам фильма «Джентельмены» английского режиссёра Гая Ричи будет снят сериал на базе американской студии Miramax TV.

Сообщается, что Ричи будет выступать не только режиссёром проекта и сценаристом, но также профинансирует производство.

Напомним, криминальная кинолента «Джентельмены» Гая Ричи стала для режиссёра самым кассовым фильмом в России. Сборы картины превысили 1,2 млрд руб, передают «Ведомости».