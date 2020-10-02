Культура
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Культура
Новости Культура
Русская планета
Культура

Фильм «Джентельмены» Гая Ричи получит продолжение в виде сериала

Антон Мельников
2 октября, 2020 21:25
1 мин
в
Youtube / iVideos

По мотивам фильма «Джентельмены» английского режиссёра Гая Ричи будет снят сериал на базе американской студии Miramax TV.

Сообщается, что Ричи будет выступать не только режиссёром проекта и сценаристом, но также профинансирует производство.

Напомним, криминальная кинолента «Джентельмены» Гая Ричи стала для режиссёра самым кассовым фильмом в России. Сборы картины превысили 1,2 млрд руб, передают «Ведомости».

темы
кино
сериалы
фильмы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!