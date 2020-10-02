Новости Культура
Культура
Фильм «Джентельмены» Гая Ричи получит продолжение в виде сериала
2 октября, 2020 21:25
1 мин
Youtube / iVideos
По мотивам фильма «Джентельмены» английского режиссёра Гая Ричи будет снят сериал на базе американской студии Miramax TV.
Сообщается, что Ричи будет выступать не только режиссёром проекта и сценаристом, но также профинансирует производство.
Напомним, криминальная кинолента «Джентельмены» Гая Ричи стала для режиссёра самым кассовым фильмом в России. Сборы картины превысили 1,2 млрд руб, передают «Ведомости».
поддержать проект
1 мин