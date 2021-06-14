«Этот фильм улучшает имидж России»: Кормухин оценил новый боевик «Турист»
Москва, 14 июня. Общественный деятель, лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин поделился впечатлениями о боевике «Турист».
Эксперт положительно оценил инициативу кинематографистов снимать патриотические фильмы про россиян, которые работают за границей во благо родины.
«Ни для кого не секрет, что наши специалисты уже давно работают в различных странах. Это нормальная практика, все крупные державы стараются продвигать национальные интересы. Также часто государства третьего мира просят о помощи у тех, кто смог зарекомендовать себя», — рассказал он.
Стоит напомнить, что кинокартина «Турист» повествует о деятельности российских инструкторов, которые прибыли в Центральноафриканскую Республику, чтобы обучать правительственную армию. Согласно сюжету, Вооруженные силы ЦАР (FACA) ведут ожесточенную борьбу с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Бандформирования намереваются совершить госпереворот и захватить власть.
Граждане России в фильме показаны высококлассными специалистами. Это понравилось Кормухину. Он заявил, что такие проекты улучшают образ нашей страны и россиян в глазах иностранцев.
«Раньше у нас показывали русских как каких-то маргиналов, с непреодолимой тягой к алкоголю. Но ведь это не так, россияне достойны лучших образов», — объяснил лидер православного движения.
Мировая премьера «Туриста» состоялась 14 мая в ЦАР. Российские зрители смогли увидеть новинку кино 19 мая в эфире телеканала НТВ.