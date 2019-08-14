Как Екатерина II уничтожила Запорожскую Сечь

Была ли Запорожская Сечь одной из первых демократий минувших веков? Здесь, действительно, имели место принципы всеобщего равенства. Населению была предоставлена возможность выбирать правительство, имелось собственное административное деление, судебная система. Запорожские казаки имели даже дипломатические отношения с иными державами.

В стране, где люди жили на положении рабов, Запорожская Сечь смотрелась несколько… странно? Здесь использовался принцип наёмного труда. О закрепощении людей речи не шло.

Однако по окончании Русско-Турецкой войны 1768-1774 годов, когда угроза на юге российских рубежей исчезла, внёсшие свою весьма значительную лепту в эту победу казаки оказались весьма опасным формированием. Эдакой «раковой опухолью» на южном фланге России

Могла ли императрица Екатерина Вторая смириться с тем, что под боком у неё находится котёл волнений, являющийся центром антифеодальных (читай — антигосударственных) выступлений? Вопрос риторический.

Понять Екатерину можно.

Запорожские земли развивались стремительно. Они становились мощным земледельческим регионом, где преобладали угодья фермерского типа. На фоне остальных регионов России Земли войска Запорожского были уникальным образчиком передового пути развития сельского хозяйства.

Сюда рвались беглые крепостные крестьяне, которым предоставлялась невероятные по тем временам возможности свободного человека на свободной земле. Что это, если не опасность для всей остальной России, где крестьянин должен был в поте лица трудиться, покорно окормляя паразитирующих на его шее хозяев?

При этом Пётр Калнышевский, последний кочевой атаман Запорожья, привлекал в Сечь всех беглецов, охотно демонстрируя им эффективность капиталистического принципа рыночного хозяйствования

4 июня 1775 года русские войска, возвращавшиеся с турецкого фронта, во исполнения указов Императрицы, неожиданно окружили Сечь и захватили земли Запорожского войска.

Казацкие старшины были арестованы, их имущество — конфисковано. А территория запорожских вольностей включалась в границы Российской Империи, с последующей раздачей российским вельможам

Ликвидация Запорожской Сечи была предопределена за 11 лет до этого, когда Екатерина II уведомила генерал-прокурора Александра Алексеевича Вяземского о том, что существование в составе Российской Империи автономий (Финляндии, Лифляндии, Малороссии), управляемых конфирмованными правами, не совпадают с избранной ею линией государственной политики.

Ситуацию на местах было необходимо срочно унифицировать с общими канонами, традициями и правилами Российской Империи!

Именно тогда, в 1764 году, была ликвидирована должность гетмана. Упразднение гетманства было необходимостью. Нужно было обезглавить «небезопасные» регионы.

Впоследствии казацкие старшины, не попавшие под репрессии и согласившиеся с ликвидацией Запорожской Сечи, получили статус русских дворян.

Есть мнение, что Василий Капнист, известный нам, как русский поэт и драматург, член Российской академии, автор «Оды на рабство», пошёл другим путём. В 1791, в Пруссии, он вёл переговоры с прусским канцлером об активной поддержке идей воссоздания на территории современной Украины независимого государства в случае войны Пруссии с Россией.

Это была не первая и не последняя попытка подстрекательства к освобождению Украины представителей сильных европейских государств

Капнист, по мнению некоторых историков, уверял, что если прусская армия появится в Приднепровье, то со стороны потомков украинского казачества, воинству Прусского короля будет гарантирована всесторонняя поддержка. С Россией, однако, не захотел связываться никто.

Монархи боялись экспорта французской революции в их страны. Решительные действия против России? Зачем? Почему? Российская Империя была одним из самых решительных участников антифранцузской коалиции.

Прусский монарх видел будущее своей страны в тесных связях с нашей страной. Никакой помощи в освобождении Украины не последовало, и Василий Капнист вернулся домой ни с чем.

После ликвидации Запорожской Сечи часть казаков бежала за Дунай и создала на территории Турции Задунайскую Сечь. Она существовала более полувека.

Рефлексия казачества по поводу ликвидации Сечи и упразднения казачьей вольности нашла своё отражение в первой украинской опере Семёна Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», которая была поставлена в Санкт-Петербурге и Москве, пользуясь огромным и… чуточку парадоксальным успехом у русского зрителя

И тем не менее! В 1821 году, когда началась очередная Русско-Турецкая война, украинские казаки отказались принимать в ней участие на стороне Османской Империи.

Кошевой атаман Задунайской Сечи Осип Михайлович Гладкий привёл своих казаков в Российскую Империю. Они были расселены на побережье Азовского моря между Мариуполем и Бердянском, где было основано Азовское казацкое войско, просуществовавшее до 1860 года.

Казаки, оставшиеся на территории Османской Империи, были обвинены в измене. Сечь была уничтожена турецким правительством. Задунайцы были рассеяны по всей территории нынешней Турции.

После ликвидации Запорожской Сечи 8 тысяч казаков переселились на территорию Закарпатья. Австрийский Король Иосиф II разрешил основать им Сечь. Казаки занимались привычным для себя делом – охраной юго-восточных границ империи Габсбургов, именуя себя при этом русинами.

Сегодня такой этнос существует в Хорватии и Сербии. Это потомки беженцев, нашедших убежище в империи Габсбургов после того, как была уничтожена Запорожская Сечь

Но, всё же, основная масса украинского казачества после ликвидации Запорожской Сечи осталась на территории Российской Империи и стала частью Черноморского казачьего войска, участвовавшего в Русско-Турецкой войне 1787-1791 годов.

Русской армии были переданы клейноды, а также иная атрибутика, конфискованная в ходе ликвидации Запорожской Сечи. Были восстановлены казацкие звания и военно-административное деление Сечи. По окончании очередного русско-турецкого противостояния казаки надеялись вернуться на свои исконные земли, но…

В планы царского правительства этого не входило. Поэтому в 1791 году был издан указ, согласно которому Черноморское казачье войско в срочном порядке переселялось на Кубань. Там основными занятиями казаков стали скотоводство и земледелие. Не запылилось и оружие: казаки принимали участие во всех русских кампаниях на Кавказе, а также воевали в Крымской войне 1853-1856 годов.

После ликвидации Запорожской Сечи произошло безжалостное закрепощение крестьян. Украинцы были вынуждены искать убежища на территории других держав, а также в иных регионах Российской Империи.

Такая история.