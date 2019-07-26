Эффект «Херши» от Александра Лойе

Начало 90-х. Россия тонет. Страну захлестнуло всевозможное зарубежное «пойло», прорвавшее плотину железного занавеса. Кто был постарше — попивали пресловутый спирт Royal и частенько отправлялись в лучший мир, «не отходя от кассы».

Детям доставалась не менее убойная продукция «Юппи», закусываемая шоколадной вафлей «Куку-Руку».

Единила маленьких и взрослых импортная газировка с нецензурным названием Hershi «Херши»

Этот товар рекламировал симпатичный мальчуган с рыжей башкой. Сценарий ролика, повторяемого каждые 45 минут в прайм-тайме, радовал красками и нотами свободы, присущей исключительно той «дивной эпохе».

Реклама в те годы была… нет, не просто креативной. Тогда не было мерзкого слова «креативный», которым сегодня покрывают всё пошлое и бесталанное, устраивая на роли главных «креаторов» любых проектов длинноногих любовниц.

Вспомните! Смотрелось ведь здорово? На экране появлялся инфернального вина учитель алгебры, выставлявший двойки всем ученикам в классе. Ну, почти всем, кроме откровенного раздолбая Сидорова, торчавшего на последней парте с наушниками в ушах и бутылочкой Herschi Cola.

Балбес в тёмных очках, не расстававшийся с «полторашкой» голландского лимонада и даже на уроке слушавший хард-рок, каким-то немыслимым образом получал вожделенный «трояк». Вот как это было.

«Херши-кола» — вкус победы!

Слоган на века. Мальчика, сыгравшего «рыжего чертёнка», одержавшего победу в схватке с точными науками, звали Саша Лойе. До этого звёздного момента он был известен нам совершенно иными — более трогательными — образами в «Ералаше».

Золотое детство наше на страницах «Ералаша»

Помните? «Илюша! Научи плохому!»

А ещё Саша представал перед аудиторией в образе умного малыша, устроившего «беспроигрышный шахматный поединок» с самим собой. Паренёк уморительно смешно разыграл на экране эту сольную партию в шахматы, как по нотам.

Фамилия «Lohe» досталась Саша от прадедушки — не менее рыжего немца Эрнеста Хуго Лоэ, полиглота, знавшего 16 иностранных языков. На заре XX столетия прадед до беспамятства влюбился в русскую девушку из Санкт-Петербурга и приехал учиться в русский университет. Невзирая ни на какие протесты родителей, Эрнест обрусел, принял православие и стал Всеволодом Евгеньевичем Лойе.

«Маша, я Дубровский!»

Его правнука, рыжеволосого паренька Сашу, занесло в кино совершенно случайно. Помните ли вы фильм «Благородный разбойник Владимир Дубровский», где главную роль играет молодой Михаил Ефремов с чистым (ещё не испитым) лицом?

Его снимали там, где находился Дом отдыха, в котором отдыхал Саша со своей мамой. Саша крутился на съёмочной площадке и не мог не попасться на глаза режиссёру.

Вот он, первый кадр, первая безымянная роль маленького крестьянина пушкинских времён. Роль трагическая: ребёнок, у которого в сгоревшей усадьбе погибает мама.

Со своей первой актёрской работа Саша, которому на момент дебюта было всего пять лет, справился блестяще, получив свой первый гонорар — 8 рублей. Элементарное детское любопытство предопределило судьбу. Мальчика заметили и начали приглашать.

Увлечение стало профессией, когда в руки Сашиной мамы передали гонорар за «Херши». Он составил 300 долларов. Целое состояние по тем временам!

Женщина поняла, что пора бросать работу, на которой платили копейки, и посвящать себя талантливому сыну. Заботливая мама-импресарио не только носила сыну на площадку борщи в термосе, но и находила интересную работу в кино — брала на себя обязанности «хлопушки», снималась в маленьких эпизодах, осваивала монтаж.

С 8 лет маленького Сашу, появлявшегося то тут, то там, пускай в детских, пускай в небольших ролях, окружали знаковые персоны отечественного кинематографа.

В одном из последних Гайдаевских фильмов «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», где мастер советской комедии пытался поймать за хвост эпоху, сняв злободневную юмореску, Саше было на удивление легко и просто играть роль еврейского мальчика Сёму, внука Мони рядом с теми, кто работал с мэтром десятилетиями. Он был настоящей душой всей съёмочной братии.

С ним работали и его любили Армен Джигарханян, Семён Фарада, Михаил Кокшёнов, Андрей Мягков, Спартак Мишулин, Дмитрий Харатьян

Но что это были за люди? Мальчик, пока что, до конца этого не понимал. Саша боготворил лишь одного Джигарханяна, которого знал по «Острову сокровищ».

А ещё были «Транти-Ванти», «Год хорошего ребёнка» и другие картины, где появлялся Саша Лойе, вызывая неизменную улыбку у взрослых и у детей.

По статистике судьба актёров-детей на 95% незавидна

Глотнув славы в детском и подростковом возрасте, кто-то уходит в другую профессию. Как правило, это происходит в тот момент, когда маленькая звезда перестает получать приглашения. Рано или поздно это случается. И это вполне закономерно: от детского обаяния не остаётся и следа.

А кто-то становится на скользкую дорожку, чтобы умереть или спустя 20, 30, 40 лет «воскреснуть» в какой-нибудь передаче у Малахова, удивив охочую до скандалов аудиторию федеральных каналов рассказом о том, как драматично (или просто незатейливо) сложилась жизнь.

Судьба дала Рыжему второй шанс

Когда про маленького Сашу Лойе все основательно забыли, он-таки смог окончить школу и направил стопы в театральные вузы. Недолго проучившись в ГИТИСе, Лойе перевёлся на курс к Николю Афонину в Щепкинское училище.

Из небытия в одной из главных ролей сериала «Next» возникла рыжая детина, смутно напоминавшая того самого мальчугана

Постановщиком проекта, растянувшегося аж на три сезона, стал актёр и режиссёр Олег Фомин.

У вора в законе по кличке Лавр, не имеющего права на продолжение рода «по воровским понятиям», неожиданно обнаруживается сынок Федя. Всё очень вовремя! На Лавра давит груз прожитых лет. Он «уже не тот» и размышляет над вопросом, кому передать всё нажитое преступным путём.

И тут — на тебе! — взрослый сынок Федя от надёжно забытого романа 18-летней давности. Вот только как его «легализовать»? Ведь, признав сына, нужно расстаться со статусом вора в законе.

На первых порах экранному Феде чужда жизнь папани, являющегося крупным иерархом в криминальной среде. Александр Абдулов и Саша Лойе играли в очень славном тандеме: отец-бандюган и сын-ботаник.

И вновь: «Научи плохому!»

После неудавшегося покушения на Лавра Федя позаимствует у родителя его стиль и манеры, примерив на себя корону криминального авторитета.

С годами ни от рыжей шевелюры, ни от детской харизмы не осталось и следа. Александр основательно преобразился, и сегодня продолжает сниматься в продуктах отечественной киноиндустрии. Новые шедевры, по понятным причинам, вычленить трудно.

С художественной точки зрения эти с позволения сказать фильмы явно уступают рекламным роликам начала 90-х. Названия «завораживают» «Дикий-3», «Апофегей», «Молодой Волкодав» с ролью «Вонючки Ли».

Что ж! Какое время такие и фильмы. Всё, так сказать, на поверхности. Но кто знает? Может быть, всё однажды изменится, и судьба даст «Рыжему» третий шанс? И тогда он предстанет перед нами в новом, пронзительно интересном и неожиданном образе.

Но что-то подсказывает: успех Сидорова с бутылкой «Херши» повторить будет трудно. Те тридцать секунд славы из биографии Саши Лойе не стереть.

Такая история.