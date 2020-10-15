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«Две звезды России»: Режиссер Тодорвский объяснил славу Петрова и Козловского

Марьям Ибрагимова
15 октября, 2020 14:44
2 мин
Фото: uznayvse.ru
Фото: uznayvse.ru

Режиссер Валерий Тодоровский объяснил, почему на телеэкранах и в кинотеатрах так часто показывают актеров Александра Петрова и Данилу Козловского. По его мнению, это связано с корыстными целями продюсеров.

«Представьте, режиссер приходит к инвесторам, а они говорят: ты знаешь, мы запустим съемки фильма, но нам нужна звезда. Вот и получается, что поскольку таких актеров только два, они много снимаются. Но есть же еще просто хорошие артисты, которые из картины в картину переходят», – считает Тодоровский.

По его мнению, одни и те же лица в киноиндустрии начинают вредить зрителям, потому что они устают смотреть на актеров, появляющихся на экранах с периодичностью раз в два месяца. Артисты от этого страдают не меньше. Задача убедить людей в достоверности персонажа усложняется, так как в голове зрителя все его роли смешиваются, рассказал он «Известиям».

Однако Тодоровский убежден, что к Александру Петрову и Даниле Козловскому это не относится. Да, их действительно много снимают в последние годы, но «это история про звезду», а их у нас в России всего две, говорит режиссер.

«Когда вдруг обнаруживается, что есть артист, фильмы с которым собирают большую кассу, все хотят использовать его в своих корыстных целях», – заключил Валерий Тодоровский.

темы
актеры
Петров
Козловский
Тодоровский
режиссер
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