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Два фильма российских режиссеров в этом году покажут на Венецианском кинофестивале

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 22:01
1 мин
Фото
Фото: Википедия

В этом году для участия в сентябрьском Венецианском кинофестивале отобраны два фильма российских режиссеров Ивана Твердовского и Филиппа Юрьева.

У Юрьева участия в программе независимого кино «Дни Венеции» удостоился фильм «Китобой». Герой сюжета — 15-летний мальчик с Чукотки, который влюбляется в онлайн-знакомую в Сети и реашется на побег из родного села ради встречи с ней.

Картина Твердовского «Конференция» также будет представлена на фестивале. Главная героиня картины — женщина, которой удалось спастисть при захвате заложников во время мюзикла «Норд-Ост».

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», Венецианский фестиваль станет первым международным киномероприятием, которое пройдет в этом году. Смотр состоится на острове Лидо со 2 по 12 сентября

темы
культура
кино
фестиваль
Венеция
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