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Росстат заказал 13-минутную серию «Смешариков» за 8 млн рублей для привлечения внимания россиян к переписи населения. Эпизод «Перепись — дело коллективное» должен рассказать детской и взрослой аудиториии, зачем она нужна и что это такое.

Соответствующий контракт заключен между Росстатом и компанией «КРОС». Новый эпизод «Смешариков» появится в эфире в апреле 2021 года.

Цель серии - привлечение внимания аудитории к переписи. Согласно условиям контракта, в эпизоде должны быть задействованы Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби.

Кроме федеральных телеканалов, спецвыпуск выйдет на интернет-площадках «Смешариков», уточняет РБК.

Перепись населения состоится весной 2021 года. Впервые при ее проведении будут использовать планшеты.