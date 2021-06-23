Disney в новом «Чип и Дейле» нарисует гендерно-нейтральную Гаечку
Киностудия Disney представила трейлер обновленного знаменитого мультсериала о Чипе и Дейле.
Бурундуки изменились, как и Гаечка, которая стала гендерно-нейтральной. Чип и Дейл в ремейке потеряют всю одежду и не смогут говорить. Гаечка лишилась бюста - осознать, какого она теперь пола - абсолютно невозможно, так как она стала совершенно бесполой.
В настоящее время заявлено 39 серий, каждая из которых будет иметь продолжительность в семь минут. При этом не исключается, что мультфильм продлят и на более продолжительное время, сообщает «РЕН ТВ».
В конце 2020 года стало известно, что крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа Walt Disney Co сократит более 30 тысяч сотрудников. Пандемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на многих подразделениях компании.