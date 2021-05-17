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Культура

Дико интересная и оригинальная тема: Кинокритик Шпагин о фильме «Турист»

Кирилл Голубев
17 мая, 2021 16:25
3 мин
Кирилл Голубев
17 мая, 2021 16:25
3 мин

Кинокритик и журналист Александр Шпагин оценил фильм «Турист», рассказывающий о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По его словам, это дико интересная и оригинальная тема, на которую всегда найдется свой зритель. Российская премьера «Туриста» пройдет 19 мая. Его покажут в эфире телеканала НТВ в 23:40.

Автором картины выступил исполнительный продюсер Генрих Кен. Он взял за основу реальные события, произошедшие в стране в конце 2020 года, когда конгломерат группировок «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) атаковали столичный город Банги.

Художественный фильм показывает судьбу российского инструктора по прозвищу Турист, который прибыл в ЦАР в составе приглашенной правительством группы для обучения вооруженных сил (FACA). Однако он не ожидал, что ему придется взять оружие в руки.

Во время курса подготовки на столицу нападают наемники и боевики. Ситуация вынуждает героя встать на защиту мирного населения.

Кинокритик рассказал, что в настоящее время тренд на патриотическое кино достаточно популярный и россияне смотрят такие фильмы.

«Это дико интересная, оригинальная и своеобразная тема, на которую всегда найдется свой зритель», — считает он.

Александр Шпагин добавил, что современная киноиндустрия конечно же гонится за результатом, но, чтобы фильм стал успешным, необходимо соблюсти несколько критериев.

«Хорошая тема и художественное воплощение. В последнее время продюсеры хватаются за идею «ноухау». Это конечно интересно, но самое главное, как отснят фильм!» — уточнил киновед.

Премьера «Туриста» состоялась в Банги 14 мая. Почти 20 тысяч жителей пришли посмотреть картину, созданную российской командой при содействии властей ЦАР. Фильм вызвал бурную реакцию среди зрителей. На следующий день показ посетили около 50 тысяч граждан, что говорит об успехе киноленты.

Александр Шпагин не исключил, что «Туриста» ждет успех на российских телеэкранах.

«Сейчас этот тренд достаточно популярный и россияне смотрят такие картины», — подытожил он.

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ТЕГИ
Кино
ЦАР
Туристы
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