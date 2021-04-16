Деятельность уличных музыкантов начнут слегка регулировать в Петербурге

Культура

Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга обсудили готовящийся законопроект об уличных музыкантах.

По словам главы комитета по законодательству городского Заксобрания Дениса Четырбока, музыкантов могут обязать уведомлять власти о намерении выступить. Отмечается, что выступления не нужно будет согласовывать.

Как передает Znak.com, с целью упрощения процедуры уведомления, будет создан специальный портал. Также законодатели выберут места, в которых, в дальнейшем, выступления будут запрещены.

Кроме того, особо инициативными депутатами было предложено взимать с музыкантов налог, однако большинство Заксобрания эту оригинальную мысль, к счастью, не поддержало.