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Культура
Деятельность уличных музыкантов начнут слегка регулировать в Петербурге
16 апреля, 2021 19:13
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Maria Vashchuk/Russian Look/Globallookpress
Муниципальные депутаты Санкт-Петербурга обсудили готовящийся законопроект об уличных музыкантах.
По словам главы комитета по законодательству городского Заксобрания Дениса Четырбока, музыкантов могут обязать уведомлять власти о намерении выступить. Отмечается, что выступления не нужно будет согласовывать.
Как передает Znak.com, с целью упрощения процедуры уведомления, будет создан специальный портал. Также законодатели выберут места, в которых, в дальнейшем, выступления будут запрещены.
Кроме того, особо инициативными депутатами было предложено взимать с музыкантов налог, однако большинство Заксобрания эту оригинальную мысль, к счастью, не поддержало.
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