«Державная». Явление иконы Божией Матери в 1917 году
«Державная». Явление иконы Божией Матери в 1917 году

Картина появилась в открытом доступе на интернет-канале Youtube

В России 15 марта на телеканале «Спас» состоялась премьера документального исторического фильма «Державная».

Теперь картина вышла в открытом доступе на канале Youtube. Любой желающий может посмотреть его абсолютно бесплатно, и сделать собственные выводы относительно произошедшего в тот страшный для всей России 1917 год.

В картине приняли участие российские актеры Мария Миронова, Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Андрей Мерзликин и другие.

Главное событие фильма – явление иконы Божией Матери «Державной» в трагический для России период истории, когда рушились все устои – государственные, культурные и нравственные. Фильм даёт надежду, укрепляет веру в то, что Россия будет спасена от всех бед помощью Божией, заступничеством Богородицы и святых.

Какие события привели к отречению Помазанника Божия Николая II, и что знаменовало чудесное явление образа Богородицы, попытаются понять авторы фильма.

По сути, фильм – историческое расследование событий, которые происходили в памятном для России 1917 году, когда 2 марта перестал существовать монархический строй. И в тот же день была обретена икона Божией Матери с символами царской власти – скипетром и державой. Икону назвали «Державной».

Актер Дмитрий Певцов поделился с «Русской планетой» своими мыслями и искренними чувствами по поводу своего участия в фильме. Он отметил, что отказаться от возможности принять участие в такой картине, было с его стороны просто невозможно.

Актер отметил, что испытал радость от работы, так как это позволило ему прикоснуться к истории нашей страны, тем страницам, о которых часто умалчивается. Более того, зачастую история наша искажается.

Андрей Мерзликин также дал комментарий относительно своего участие в фильме:

«Фильм снимали мои друзья, единомышленники. Мне очень интересны фильмы, основанные на исторических фактах, которые для многих зрителей могут являться даже непопулярными. Меня интересует новое видение мира, когда люди находят что-то новое в эпохе прошлого. Сама икона Божьей Матери Державная вдохновляет и напоминает нам, что Божий промысел не оставил Россию».

Актер также добавил, что сам является зрителем большого количества фильмов и проектов подобного рода, которые стали возможны и доступны благодаря творчеству людей в сети. По его мнению, это настоящее духовное отражение общества, которое пока что не может еще стать государствообразующим фактором.

«Русская планета» рекомендует!

Фильм создан кинокомпанией AMALGAMA STUDIO

Теги:
Места: Россия
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