24 мая – День славянской письменности и культуры, день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

На научной конференции в Нижегородском государственном университете обсудили Язык православного богослужения.

«Русская планета» пообщалась с историком церкви, специалистом по церковнославянскому языку, старшим преподавателем Свято-Филаретовского православно-христианского института Кириллом Мозговым:

«Сегодня споры о том, переводить или не переводить православное богослужение на русский язык, носят чисто идеологический характер.

В православной традиции нет канонических препятствий для богослужения на русском языке, однако и сегодня в большинстве храмов используется церковнославянский

И хотя всё чаще появляется информация о том, что в том или ином храме богослужение проводится на русском языке, этот вопрос до сих пор нередко вызывает споры.

Вопрос языка богослужения был решен ещё во времена равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые просветители нашего народа, положившие начало славянской письменности, выступали против «трехъязычной ереси» – лжеучения о возможности существования Священного писания исключительно на трех языках: еврейском, греческом и латинском. В эпоху, когда не поощрялись переводы на народные языки, Кирилл и Мефодий перевели церковные труды на понятное славянским народам наречие.

Поэтому сейчас споры о том, переводить или не переводить богослужение на русский язык, имеют чисто идеологический характер. Де факто переводы есть, и они используются. И никаких богословских, догматических, канонических препятствий к этому нет, потому что язык – это область традиции и культуры, а не догматики или каноники.

Возможность молитвы на родном языке – подлинное наследие святого Кирилла, победившего трехъязычную ересь с её идеей о сакральности определенных языков. Особенно сегодня, после произошедшего в XX веке слома традиции, когда славянский язык стал совершенно непонятен современным людям, есть большая потребность в храмовом богослужении на русском. При всех своих исторических, культурных и духовных заслугах, церковнославянский язык делает недоступными все сокровища церковной молитвы для русскоязычного населения нашей страны.

Вместе с тем, как показал опыт наших братьев-славян на Балканах, где уже несколько десятилетий идет богослужение на современном языке, сам по себе язык – не панацея

Не нужно думать, что если мы просто во всех храмах начнем служить по-русски, то там сразу станет много народу. Расцерковление народа, потеря веры и интереса к ней, как и общий упадок духовной культуры, особенно после семидесятилетней политики большевиков на уничтожение веры в народе и самой церкви, – это комплексная проблема. Язык богослужения – лишь один из прикладных вопросов, которые сегодня надо решать. Главное же – надо думать о просвещении, о том, как помочь каждому человеку с живой совестью открыть для себя вдохновение христианской веры и жизни по вере».

Церковнославянский язык свое место в русской истории и культуре уже занял, за него уже можно не переживать. Но для нашего народа важно, чтобы и наш родной русский язык, если мы о нём заботимся, был включен во все жизненно важные сферы, в том числе в сферу молитвы».