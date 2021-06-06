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Культура
День рождения символа русской культуры празднуют сегодня по всему миру
6 июня, 2021 12:40
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В воскресение, 6 июня, по всей территории РФ и за ее пределами празднуется 222-й день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Традиционно 6 июня также отмечается Международный День русского языка. В этом году запланированные в Москве мероприятия перенесены на период с 17 по 20 июня. В частности, в рамках фестиваля «Красная площадь», будут представлены книги около 300 издателей.
Поэтическое торжество тем не менее пройдет сегодня в Псковской области. Там, в месте ссылки Пушкина, где организован музей-заповедник «Михайловское» почтут память великого поэта, передает РИА «Новости».
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