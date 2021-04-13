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«Что-то интересное, аутентичное»: Голливуд оказался в восторге от Сергей Шнурова и Алексея Серебрякова

Антон Мельников
13 апреля, 2021 19:19
2 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 19:19
2 мин
Youtube / Телеканал КИНОТВ
Youtube / Телеканал КИНОТВ

Снявшиеся в боевике «Никто» российские актеры привели в восторг голливудских продюсеров. Об этом рассказал режиссер фильма Илья Найшуллер.

Картина российского режиссера находится в лидерах кинопроката США уже третью неделю. По словам Найшуллера, успех картины возник не только из-за исполнителя главной роли Боба Оденкерка. Также в Голливуде оценили участие российских актеров Алексея Серебрякова, Александра Паля и музыканта Сергея Шнурова.

Найшуллер пояснил, что специально сделал «злодеев» в фильме русскими.

«Снимать русских, которые между собой говорят на родном языке, было для меня принципиально», - отметил он.

По словам режиссера, на пробах Серебрякова продюсеры фильма сразу же согласились, что он исполнит роль главного антагониста картины.

«С первой же смены Алексея (Серебрякова) они (продюсеры) ходили и говорили: «Oh, my God, it's so cool!», — отметил режиссер. — Мне нравится, что многие американские критики отметили, что в жанре, где злодеи обычно плоские, в «Никто» получилось что-то интересное, аутентичное».

Также американцам понравился Сергей Шнуров, которого они окрестили «русским Брюсом Спрингстином». Найшуллер добавил, что через несколько лет российские актеры не будут диковиной в Голливуде, передают «Известия».

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ТЕГИ
Кино
Сергей Шнуров
Голливуд
Фильмы
Илья Найшуллер
Никто
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