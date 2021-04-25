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Культура
Чиновники кинулись проверять школьные учебники после слов Владимира Путина
25 апреля, 2021 17:47
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сделал обещание касательно школьных учебников, раскритикованных президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.
Ранее, глава государства выразил удивление по поводу отсутствия в некоторых школьных учебниках истории упоминаний о Сталинградской битве. Естественно данная реплика вызвала приступ бурной деятельности в образовательных ведомствах.
«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — приводит слова Кравцова издание «Фонтанка».
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