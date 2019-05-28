Черно-белая правда войны

На недавно состоявшемся круглом столе «От конфронтации – к диалогу и сотрудничеству. Новые формы общественного взаимодействия», организованном Фондом исторической перспективы, итальянские кинематографисты Лука Белларди и Майя Ногради представили свою новую работу. Это - документальный фильм «Тихо! Идет спектакль», рассказывающую о том, как живет Донецкий театр оперы и балета во время войны в Донбассе.

Многострадальная земля этого рабочего, шахтерского края изрыта бомбами и снарядами. Каждый день – тяжелое испытание для живущих там людей.

Они привыкли к опасности, живут в постоянном напряжении. В любую минуту на них может обрушаться смерть, превратить в обломки их жилища, вырвать жизнь. Остается лишь уповать на милость судьбы, молиться о спасении...

Но жизнь здесь не замирает. Работают кафе, магазины, пенсионеры ведут неспешные беседы, мамы ведут своих детей в парки и скверы. Люди влюбляются, играют свадьбы, растят детей. Работают кинотеатры, шумят дискотеки. Открыты двери театров. Самый известный – Донецкий театр оперы и балета. Этот храм Мельпомены был открыт 12 апреля 1941 года, за два с лишним месяца до начала Великой Отечественной. В тот вечер давали оперу Михаила Глинки «Иван Сусанин». Зал был полон…

Аншлаг в донецком театре и сегодня во время многих спектаклей. И даже - во время бомбежек! Представьте себе – идет «Лебединое озеро», на сцене танцует Джульетта, а пол дрожит, громадные люстры сотрясаются от грохота украинской артиллерии. Но никто не уходит, все внимают чарующим аккордам

Сейчас в городе затишье, но что было раньше – не передать словами! Кажется, не было никаких надежд на будущее. Но люди шли в театр, и на несколько часов забывали о свих горестях, невзгодах. Вот она, истинная, всепобеждающая сила искусства!

В кадре – пустые улицы Донецка. Дует пронизывающий ветер, метет поземка, дрожат фонари. И вдруг откуда-то доносятся едва слышные звуки музыки. Она становится громче, громче. И вот уже виден строгий силуэт большого, величественного здания с колоннами, освещенный огнями. Виденье, подобно сказочному!

В фильме показан театральный зал. В нем – солдаты, студенты, рабочие, домохозяйки. Диктор за кадром восхищенно констатирует: «Лучшее, что есть в Донбассе – люди». В голосе звучит удивление, граничащее с потрясением: «Кто бы мог подумать, что трудовой народ из шахтеров и металлургов после всего того, что ему пришлось пережить, с такой силой полюбит искусство?»

Театр работал и в годы немецкой оккупации. Город назывался Сталино, и поразительно, что захватчики не стали менять его название. Сам театр немцы именовали Front-Oper Stalino. Естественно, за репертуаром пристально наблюдала администрация оккупантов. В основном шли спектакли немецких композиторов, но порой ставили и спектакли на украинском языке. Но - лишь первое время. Когда художественным руководителем театра стал бывший режиссер Мюнхенского музыкального театра Тони Грашбергер, все изменилось. Репертуар стал чисто немецким и австрийским – оперы, оперетты, с веселой музыкой и шумными танцами.

Зал в основном заполняли солдаты и офицеры вермахта. Горожане не очень-то жаловали театр – во-первых, попасть туда могли лишь те, кто работал на немцев. Во-вторых, их дискриминировали: выделяли специальные, далеко не лучшие места. И, наконец, в Front-Oper Stalino часто устраивались облавы, и потому из зрителя можно превратиться в узника фашистских застенков.



Артистам жилось тяжело – зарплата была маленькой, паек был невелик. Да и каково было играть для врагов и слушать их овации! Но лицедеи отменно, как и в мирное время, делали свое дело, ничем не выдавая своих чувств, настроения. Конечно же, многие из артистов ненавидели завоевателей…





Создатели фильма «Тихо! Идет спектакль» лишь немного, лаконично рассказали об истории Донбасса. Промелькнули документальные кадры, на которых - рабочий люд: тяжелая походка, измученные лица, потухшие взгляды. Как пелось в песне: «Непростая работа / Под землею у нас, / Капли черного пота / Жемчугами у глаз…»

Непрерывным потоком шли из Донбасса эшелоны с углем. Без устали стучали отбойные молотки горняков, ставились производственные рекорды. Весь Советский Союз восхищался героическим трудом шахтеров, которых воспевали в газетных репортажах и стихах: «Надежные ребята, / Проверенный народ - / Шахтерская бригада / Опять в забой идет!» На них мечтали походить не только юноши, но и девушки Страны Советов.

Увы, итальянские кинематографисты обошли вниманием историю донецкого театра, за кадром остались и имена известных исполнителей. А жаль – от этого картина наверняка стала бы более колоритной, насыщенной интересными фактами. Впрочем, гостям с Апеннин видней. Итальянцы хотели показать стойкий характер современников, их, заслуживающее уважения, стремление поднять дух жителей Донбасса, и им это удалось

Невольно на память приходят артисты ленинградских театров, которые выходили на сцену во время блокадного кошмара. Они, слабые, измученные играли таких же изнуренных людей. Спектакли начинались в три или четыре часа дня, чтобы завершить их до наступления комендантского часа. В глазах зрителей, переносивших в другую, мирную эпоху, стояли слезы. Они вспоминали, как бывали в театре со своими родными, близкими, которых уже нет на свете…

Древние говорили, что когда говорят пушки, музы молчат. В Донбассе все иначе. Несмотря на грохот орудий, снаряды и бомбы, сеющие смерть, искусство живо, оно подает не робкий голос, а громогласно напоминает о себе. И заглушает бой военных барабанов.

Один из создателей фильма, Лука Белларди говорил, что его и коллегу - Майю Ногради поразили случаи повседневного героизма в Донбассе. Они узнали о девочке, которая не прекратила занятия танцами, даже когда ее дом и академию танца разделяла линия фронта. Им рассказали о балеринах, которые каждое утро, рискуя жизнью, проходили через передовую, чтобы сыграть в спектакле. Было немало случаев, когда зрители приносили еду артистам, которые месяцами не получали зарплату…

Невзгоды и опасности не изменили издавна заведенного распорядка дня в театре. В фильме показано, как идут репетиции. Слышны команды хореографа, звучит музыка. Летают по сцене грациозные фигуры. Мелькают лица, освещенные улыбками. Этим людям надо беспрестанно оттачивать свое мастерство, каждый спектакль для них – волнующая премьера. И снова, и снова, лишь только стихают заключительные аккорды, гремят аплодисменты и на сцену летят охапки цветов…

Фильм итальянских кинематографистов «Тихо! Идет спектакль» - строг, лаконичен, длится немногим более четверти часа. Но нем есть главное – показаны несгибаемые характеры людей. Они не могут оставить равнодушными. Это и есть суровая черная-белая правда войны.

Автор: Валерий Бурт