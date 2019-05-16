Быть Юрием Шевчуком

«Я осколок электрички… Ночь… Вокзал… Глаза в окно… Я промокшие, как спички, небеса в Бородино…». Называя Юрия Шевчука «одним из ярчайших представителей русского рока», мы ошибаемся раз за разом. Нет никакого русского рока. И не было никогда. А что тогда «имеем в наличии»?

Есть на Руси поэты, не способные попасть в главные мировые чарты и даже не удостоенные эфиров на федеральных каналах. Зато способные вот так — одной строчкой! — передать без лишнего пафоса таинственную и проникновенную атмосферу заброшенного и заплёванного полустанка в Бородино, над которыми раскинулись слезливые, необъятные, но бесконечно прекрасные русские небеса.

Жизнь больная, кашель - скука

Про Шевчука нынче принять говорить разное. Хвалить или ругать, превозносить его гражданскую позицию, благодарить за удивительное мужество и честность, без всяких намёков на угодничество по отношению к власти. Или напротив — называть предателем и русофобом.

Дескать, что за сволочь? Не взвыл во всеобщем ура-патриотическом экстазе в 2014-м, и сваи для Керченского моста вместе с воодушевлёнными соотечественниками громогласно не забивал.

Юрию Юлиановичу, по большому счёту, всё равно. В свои 62 года он состоялся сверх меры. И даже если предать его анафеме, он был, есть и, хочется, верить будет.

Потому что человечище

Он появился на свет 16 мая 1957 года в посёлке Ягодное Магаданской области, где не так давно «бросала якорь» съемочная группа вездесущего Дудя, снимавшего фильм «Колыма».

В человеке, создавшем, пожалуй, самые русские песни девяностых, нулевых и нашего десятилетия, русского, если копнуть, не так уж много. Папа, ветеран войны, Юлиан Сосфенович, ушедший из жизни в 2013 году, был украинцем, а мама Фания Акрамовна — татарка.

Кто сам Шевчук при таком раскладе? Решайте сами. Музыкант исповедует православие, хотя его репрессированный и расстрелянный дед был мусульманином (в хорошем смысле слова) и даже муллой.

На полке у Шевчука, с большим пиететом относящегося к вере, которая не образует «проникновенно-пошлый» тандем с государственностью и политикой, стоят Библия и Коран — равноценные и равнозначные великие книги для этого человека.

«Иисус был хиппи!»

Эти слова 14-летний Шевчук намалевал на своей футболке вместе с распятием. Рисование – первейшее из искусств, которым был увлечён талантливый парнишка, бравший также уроки музыки и балдевший, как и все мы в ту пору, от битлов. Так и ходил по родной для него башкирской Уфе. В этот город семья переехала из Нальчика в 1970 году. Родной дом Шевчука — улица Ленина, дом 43.

Ясное дело, что в «козырной футболке» Шевчук дошёл до первого милиционера, которому появление юноши в настолько «непотребном» виде показалось нарушением норм коммунистической морали и нанесением непоправимого оскорбления обществу.

Само собой, Юру задержали и препроводили. Выручал сына фронтовик-отец. Но на этом столкновения с правоохранительными органами не окончились.

Уж в такой мы стране жили, живём и будем жить. Любое радикальное по меркам отдельно взятой эпохи самовыражение трактуется как вызов обществу. Правда во времена юности Юрия Юлиановича было достаточно надеть футболку с распятием и хипповым лозунгом, а сегодня иные творцы прибивают мошонку к брусчатке у Кремля.

Впрочем, о чём это мы?

Русь моя, ты снишься многим. Вещий сон – всегда кошмар

Шевчук-художник боролся с Шевчуком-артистом, участвующим в студенческой театральной самодеятельности в ходе получения высшего образования в Башкирском государственном педагогическом институте, куда по окончании школы Юра поступил на художественно-графический факультет.

Обоих победил Шевчук-музыкант, который начал играть в безвестных группах, «лабавших» кавер-версии популярных в те годы рок-композиций.

Рок в 70-е? Чуждое буржуазное явление! А тут ещё Шевчука угораздило познакомиться с Борисом Борисовичем Развеевым — диссидентом, хипарём и… православным священником одновременно. Так Юра оказался в поле зрения соответствующих органов. Ну, а как не оказаться, если твой друг и в какой-то степени наставник предлагает тебе читать книги Солженицына, Оруэлла, ну и… Библию само собой?

ДДТ

Прообраз этой группы, в которой Юрий Шевчук, является единственным бессменным (и дай Бог бессмертным) участником, возникает на сцене уфимского ДК «Авангард» в 1979 году. Места выступлений? Рестораны, забегаловки, студенческие вечеринки. Шевчук пишет песни, играет на гитаре.

В каких-то немыслимых условиях записывается первый магнитальбом, который сегодня фанаты знают, как «ДДТ-1». Семь песен. Смесь рока, блюза, а ещё – русского фольклора, который и сегодня является отличительной чертой и «фишкой» ДДТ.

В 1980 году судьба Шевчука могла сложиться совершенно иначе.

Занимавшийся спортом молодой музыкант, которому стукнуло 23 года, не сошёлся во мнениях по поводу своего внешнего вида и ряда других вещей с работником правоохранительных органов в ранге капитана милиции. Перевес оказался на стороне крепкого самбиста Юры Шевчука, которому дали для начала 15 суток, а затем хотели и вовсе впаять реальный срок.

Батя надел ордена и привычно отправился вызволять сына. За что Юлиану Сосфеновичу низкий поклон. Кто знает? Получи и отмотай Шевчук срок, вдруг он принялся бы к началу 90-х лепить блатной шансон, как Шуфутинский, Круг или Лепс, превознося на высоты подлинной романтики «творческий путь» криминальных авторитетов?

А так – остался самобытен.

С властью у Шевчука не срасталось и не срастается поныне. Почему? У художника (да и просто нормального человека) государственный иерарх с дубиной, занесённой над головой, или сборище, корпящее над законами один глупее другого, симпатий вызывать не может. Ненависть к власти, её органическое неприятие в те годы росло у начинающего музыканта параллельно с потоком гробов из Афганистана.

Понимая, что он живёт в стране, где, в сущности, мало что поменялось с 1861 года, юноша искал контактов со взрослыми единомышленниками, веря и надеясь, что в стране, где принято ходить строем, есть и те достойные люди, способные разглядеть в молодом парне творческую личность, а не потенциального уголовника с правом «светлой жизни с волчьим билетом».

Шевчук едет в Горький (сегодня – Нижний Новгород), где пытается побывать с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Но оказывается, что дом, где живёт легендарный учёный, надежно охраняется всё теми же людьми из «конторы», которых на дух не переносит молодой музыкант.

Впрочем, именно в советское время Шевчук и музыкальная группа, в которой он играет на гитаре и верховодит в «художественном смысле слова», вытягивает счастливый билет. Речь об участии во всесоюзном конкурсе «Золотой камертон», устроенном «Комсомолкой» в 1982 году.

Участием в этом конкурсе была обусловлена потребность хоть в каком-то названии. И… обложку первого, появившегося в 1983 году альбома, увенчала трёхбуквенная надпись «ДДТ». Понимай, как хочешь! Как метод лечения электротоком (диадинамотерапия) или как инсектицид, применяемый в борьбе с вредителями.

После выхода в свет следующего альбома «Периферия», Шевчук получает от советской власти чёрную метку за совершенно безобидную песню «Наполни небо добротой». К нему приклеивают ярлык… «агента Ватикана», грозят сроком, исключают из комсомола, предлагают покинуть Уфу, чтоб не было, как во всё той же песне, написанной спустя годы.

«Злой этап, глотают нычки, бьют прикладом сопляка»

С Юрием беседуют в стенах дома, стоящего напротив памятника Дзержинскому. К его травле подключается пресса. Бегство в Свердловск, где «всё равно достали». Знакомство с Башлачёвым, полулегальные концерты в Череповце, Ленинграде, Москве. И снова Ленинград.

И тот же путь, что и у многих, многих творческих людей, которые, опасаясь получить срок за тунеядство, устраивались дворниками, сторожами, ещё чёрт знает кем. Сменил ряд таких профессий и прошедший через «кочегарку» Шевчук, живший в городе на Неве со своей первой супругой Эльмирой, трагически рано ушедшей из жизни в 24 года от рака головного мозга.

Его песни становятся узнаваемы. На устах аудитории знаменитая «Не стреляй», где перед глазами героя композиции всё стоит и стоит парнишка, умолявший его не спускать курок. Слава ДДТ на излёте 80-х завоёвывается на сценах рок-клубов.

А в 1989 году выходит сборник лучших песен группы. Называется он

«Я получил эту роль»

И эту роль — глашатая эпохи! — он прекрасно исполняет и поныне. Впереди были девяностые, когда были написаны и спеты те философские, социальные, лиричные композиции, которые стали визитной карточкой «ДДТ».

«Что такое осень?»… «Родина»… «Актриса весна»… «Это всё»… «Четыре окна»… «Ветер». Для ДДТ наступало то самое большое будущее, которое позволило группе с её единственным несменяемым участником, собирать полные концертные залы и стадионы. И сегодня всё новые и новые поколения внимают лишённым малейшего намёка на пошлость композициям Юрия Шевчука, категорически не согласного по жизни с тем, что искусство — это некая высшая субстанция, обязанная быть приподнятой над нашей с вами реальностью. И, следовательно, оторванной от неё и нас с нашими проблемами и болью.

В ранних песнях ДДТ законсервированы 90-е. Хотите глоток той эпохи? Поставьте любую из композиций. Здесь есть всё… И наша нищета, и «мажорство» отдельных социальных слоёв, брезгливо посматривающих с высот своей финансовой вознесённости над плебсом, и воровская власть, и война в Чечне, и «Путин едет по стране, а Россия вся в…».

Но ни одна из этих песен с острым социально-политическим содержанием за 40 лет существования ДДТ не отменила тех прекрасных лирических тем. Песен, что рассказывают о нахождении и утрате земной любви, бренности существования («Он лежит и гниёт! Что-то жёлтое льёт изо рта, это просто неизрасходованная слюна»). И бессмертии души.

Шевчук — гражданин своего времени, но умеет удивительную способность на каждом альбоме находить баланс между злободневным и вечным.

А ДДТ — это целая система координат, которая может кому-то нравиться, а кому-то нет. Уникальность её фронтмена и основателя в том, что эту систему координат он выстроил как 3D карту-путеводитель по своей Родине. Врубай любую из песен — и… вот оно, родное. И грустное, и светлое, и порой очень страшное, и, если хотите, пахнет, как в твоём подъезде. Всё то, что можно озаглавить одним и ёмким и кратким словом

Россия.

Интернет-издание «Русская планета» поздравляет Юрия Юлиановича Шевчука с Днём рождения, желая долгих лет, здоровья и сил для

борьбы и творчества!