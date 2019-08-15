Болезни царизма против Наполеона

Известный австрийский дипломат Клеменс фон Меттерних в свое время дал подробную характеристику Наполеону Бонапарту. Он, в частности, отмечал, что императору была свойственна «необыкновенная проницательность ума». Меттерних также писал, что «Наполеон смотрел на себя, как на совершенно особое, единственное существо в мире, призванное управлять и руководить умами по своему усмотрению».

До поры, до времени фортуна и впрямь благоприятствовала гордому корсиканцу. И, возможно, так продолжалось, если бы баловень судьбы не попытался сдвинуть глыбу по имени Россия, навязать ей свою жестокую волю. Наполеон это с горечью признавал уже плененный англичанами, в изгнании. Однако не говорил, что отчего-то всегда стремился к России. Представьте себе, будущий завоеватель империи мог стать русским офицером!

В 1788 году Россия набирала волонтеров для участия в войне с Турцией. Среди претендентов-иноземцев оказался поручик Наполеон Бонапарт, с отличием окончивший Парижскую военную школу. Он пришелся ко двору русским, однако вышел указ, повелевающий брать на службу иностранцев лишь с понижением на один чин. Гордый Наполеон на это не согласился…

Заманчиво представить, что будущий он все же вступил в Русскую армию. Тогда, без сомнений, история круто поменяла бы свой маршрут…

В начале XIX столетия Наполеон уже грезил мощной державой, подобной империи Александра Македонского. Он собирался отнять у Великобритании ее колонии, причем сделать это в союзе с Россией, где правил Павел I. В небывалой военной экспедиции планировалось использовать около 70-ти тысяч русских и французских солдат. Войска Наполеона планировалось перебросить в Россию через Черное море. Затем они должны были пересечь несколько южных губерний и встретиться с русскими войсками в устье Волги. Дальнейший путь армады пролег бы через Каспий, Персию, Герат и Кандагар - к индийским провинциям...

По мнению известного советского историка Евгения Тарле, Наполеон решил заключить с Россией военный союз: «Идея союза диктовалась двумя соображениями: во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся интересов между обеими державами и, во-вторых, возможностью грозить (через южную Россию в Среднюю Азию) английскому владычеству в Индии». Стоит отметить, что и Наполеон, который был первым консулом, и император Павел были прекрасного мнения друг о друге.

Захват самой богатой британской колонии, если бы он состоялся, сильно подорвал бы мощь Великобритании и, разумеется, принес бы несметную прибыль казне Российской империи

Но русский император – не без участия англичан! - был убит, и эти планы расстроились. Многие годы власти придерживались официальной версии, согласно которой смерть Павла наступила от апоплексического удара». Потом «диагноз» трансформировался в мрачную шутку – мол, царь скончался от апоплексического удара табакеркой в висок...

Даже спустя много лет Наполеон сожалел, что этот военный поход не состоялся. В изгнании на Острове Святой Елены в разговоре с врачом-ирландцем Эдвардом Барри О`Мира, он как-то сказал: «Если бы Павел остался жив, вы бы уже потеряли Индию».

После смерти Павла отношения России и Франции ухудшились настолько, что дело дошло до войны. Однако заключение Тильзитского мира снова сблизило Санкт-Петербург и Париж.

…Наполеону представился новый шанс стать «русским» - в 1908 году он, разводившийся с Жозефиной, сватался к сестре императора Александра I – великой княжне Екатерине Павловне. К слову, ранее у нее был роман с князем Петром Багратионом, будущим героем Отечественной войны 1812 года

Матримониальное предложение передал русскому царю министр иностранных дел Франции Шарль Талейран. Если бы дело сладилось, то Наполеон зачастил бы в Санкт-Петербург, стал бы своим в Зимнем дворце, а Александр кружился бы на балах в Версале. Союз России и Франции стал бы куда теснее, и, вероятно, ни о какой войне между двумя странами не возникло бы и речи…

Однако Екатерина Наполеону отказала. Вежливо, хотя в близком кругу говорила по-другому, а именно: «Я скорее пойду замуж за последнего русского истопника, чем за этого корсиканца». Да и ее мать – императрица Мария Федоровна не любила Наполеона, называя его «исчадием ада» и «чудовищем».

Французского императора отказ рассердил, однако он не подал вида. И в 1810 году предложил руку и сердце другой сестре русского царя - Анне. Любил ли он ту девочку, в то время совсем дитя? Ей было всего 15 лет… Сомнительно. Конечно, это был бы брак по расчету - политическому, военному, экономическому, открывавшему перед Наполеоном необозримые возможности.

Однако французскому императору снова было отказано. Александр употребил все свое красноречие, чтобы его «брат», как он называл Наполеона, не обиделся. Он говорил, что не вправе распоряжаться судьба сестер, поскольку подобная прерогатива принадлежит его матери - Марии Федоровне. Так завещал покойный отец - император Павел Петрович

Наполеон был разочарован, но не подал вида. И вскоре успешно завершил поиски новой жены - его избранницей стала австрийская принцесса Мария-Луиза…

В 1812 году Наполеон снова устремился в Россию. Уже не служить, а воевать. Впрочем, многие историки утверждали, что он не думал ее покорять, тем более, отрезать жирные куски от ее владений. Между прочим, и ранее, после сражения под Фридландом (ныне - город Правдинск Калининградской области – В.Б.) в июне 1807 года, когда французы одержали победу над русским войском под командованием одного из участников заговора против Павла I, генерала Леонтия Беннигсена, он тоже воздержался от притязаний на земли Российской империи.

Наполеон быстро подружился с русским императором, своим недавним противником. Несколько дней монархи были неразлучны, гуляли, обедали, проводили время в праздных и важных беседах. Вместе произвели смотр русской и французской гвардий, прилюдно обнялись. Они подписали Тильзитский мир, сделавший союзниками обоих императоров

Но, как известно, дружба одних часто имеет цель задеть или ущемить интересы других. В декрете, заключенном между Францией и Россией, говорилось: «Британские острова объявляются в состоянии блокады, как с суши, так и с моря. Всякая торговля и всякие сношения с ними запрещены…»

Несколько лет оба монарха – во всяком случае, внешне - доверяли друг другу. Александр не лез в дела Наполеона, который проводил время в бесконечных войнах, присоединяя к Франции одну территорию за другой. Но со временем, увидев, что Россия продолжает торговлю с Англией (она была крайне выгодна для экономики страны), изменил свое отношение к «брату».

С 1811 года в русском обществе упорно распространялись слухи о близости войны с Наполеоном. Сам же император то говорил, что не собирается идти на Александра, то начинал убеждать себя и других, что военный конфликт с восточным гигантом неизбежен. Однако никаких сомнений в успехе операции Бонапарт не высказывал.

Наполеон метался – в нем боролось стремление обуздать Россию, навязать ей свою волю и нежелание ввязываться в очередную кровопролитную войну, от которой Франция уже начинала уставать. К тому же, французскому императору все тяжелее было сохранять порядок на оккупированных и подконтрольных ему территориях

И все же Бонапарт решился на поход, ставший для него роковым. Причем, он ввязался в войну, не имея четкого стратегического плана. Однако, несмотря на самоуверенность, понимал, что добиться успеха на просторах бескрайней России будет нелегко. Незадолго до вторжения, в мае 1812 года Наполеон говорил Меттерниху, что дальше Минска вглубь России не пойдет. По его словам, армия останется на зимних квартирах в Литве и Белоруссии и в 1813-м продолжит наступление. И лишь в том же году он рассчитывал захватить Москву. Следующей и главной целью кампании был Санкт-Петербург, который император намеревался взять лишь в 1814 году.

Если бы дело зависело только от его бывалых, закаленных в боях солдат и офицеров, возможно, Наполеон и добился бы своей цели. Ведь первые месяцы войны он неудержимо наступал. А начиная с поздней осени 1812 года не отступал, а уходил прочь, блуждая, путая дороги, неся страшные потери, уже не понимая, зачем он пришел в этот суровый край, населенный мрачными храбрецами…

Уже упомянутый врач О`Мира на Острове Святой Елены спрашивал Наполеона, почему он проиграл кампанию в России? Тот ссылался на непредсказуемую русскую погоду, на недостаток провианта и фуража, падеж лошадей:

«Мы не могли ни делать разведки, ни выслать кавалерийский авангард, чтобы узнать дорогу. Солдаты падали духом и приходили в замешательство. Вместо того чтобы держаться вместе, они бродили в поисках огня. Те, которых назначали разведчиками, покидали свои посты и отправлялись в дома погреться. Они рассыпались во все стороны и легко попадали в руки врагов. Другие ложились на землю, засыпали и, сонные, умирали…»

Наполеона сгубила не только отважная Русская армия и храбрые партизаны. Многотысячную армаду уничтожили не только ядра, пули и штыки защитников Отечества, лишения походной жизни, но и эпидемии окопной лихорадки, тифа и прочих тяжких недугов. Можно назвать преданными союзниками россиян вшей, которые днем и ночью косили ряды завоевателей. Зараза пристала к армии Наполеона еще в Польше. Тамошние крестьяне были неимоверно грязными, их волосы кишели вшами и блохами, а колодцы с водой были загажены. Больных солдат отправляли в госпитали, но те быстро оказались переполненными. К тому же, находились далеко в тылу.

Вскоре наполеоновская армия напоминала многотысячное сборище инфекционных больных. Только за месяц кампании в России Наполеон потерял 80 тысяч (!) солдат, которые умерли или оказались неспособны к службе. Как ни старался выдающий врач, главный хирург французской армии барон Доминик Ларрей, но нарастающую день ото дня эпидемию обуздать было уже невозможно. Она продолжалась до самого конца самой позорной для Бонапарта кампании

Наполеон спешил добиться победы, пока армия, несмотря на болезни, голод, холод, бесконечные набеги партизан, еще сохраняла боеспособность. Но – не успел. А тут еще до России докатился слух, что в Париже бригадный генерал Клод Франсуа де Мале попытался – в итоге неудачно - захватить власть. Узнав об этом, император поспешил во Францию. Быть может, сидя в санях, Наполеон вспоминал, как хотел в союзе с русскими устроить поход в Индию. И - грустно усмехался…