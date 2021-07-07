Боевик «Турист» открыл для россиян подвиг соотечественников в ЦАР

Культура

Фильм «Турист» произвел положительные впечатления на пользователей онлайн-платформы IVI. Сюжет боевика повествует о работе российских инструкторов на территории Центральноафриканской Республики. При внимательном изучении отзывов на фильм можно заметить, что многие россияне открыли для себя подвиги соотечественников в африканской стране из картины.

«Я и не знал, что наши ребята оказывают помощь африканцам. Фильм стоит рассматривать не просто как проходной боевик, скорее, как документалку. В киноленте вы увидите Африку совершенно с другой стороны», — написал зритель под ником grishinlionid.

Деятельность российских инструкторов не имеет широкой огласки в СМИ. Но при всей схожести боевика с документальными фильмами, в действительности наши специалисты оказывали войскам ЦАР только консультативную поддержку без прямого участия в конфликте.

Навыки, которым россияне обучили национальную армию республики, помогли местным военнослужащим оперативно уничтожить преступные формирования. Последние активизировались в преддверии декабрьских выборов и попытались совершить государственный переворот.

Интересным элементом «Туриста» стала натурная съемка в полевых условиях. Отзывы пользователей говорят о том, что авторы картины сделали правильный выбор, отказавшись от хромакея.

«Ставлю палец вверх! Не пожалел, что глянул фильм. Российский кинематограф – вам не Голливуд, но здесь, я считаю, и не нужно выдумывать сложных спецэффектов. Картинка за счет пейзажей сама по себе красочная получилась», — поделился один из пользователей портала.

«Фильм вышел достаточно красочным за счет живой картинки, без декораций. Его бы на большом экране показать», — согласился с ним другой зритель.

«Турист» произвел фурор на различных площадках онлайн-кинотеатров и по сей день продолжает собирать множество положительных отзывов. Премьерный показ фильма состоялся на телеканале НТВ уже более месяца назад, 19 мая.

В данный момент на площадке IVI рейтинг фильма составляет 8,2/10. При этом недавно вышедшие «Зоя» и «Чернобыль» не смогли похвастаться подобным результатом. При этом бюджет у «Туриста» был меньше, чем у разрекламированных блокбастеров.