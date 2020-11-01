Бытовой конфликт в Коврове привел к разрыву гранаты

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Житель города Ковров во Владимирской области разгорячился в ходе конфликта и попытался решить проблему с помощью ручной гранаты. Всего пострадало три человека.

Местом действия стал магазин, располагавшийся на местном рынке. Доподлинные мотивы использовавшего гранату мужчины пока правоохранителям неизвестны. Не удалось выяснить и где он взял гранату.

«В 10:30 мск в полицию города Коврова поступило сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение», - резюмируется имющаяся информация на сайте УМВД.

По данным ТАСС, в качестве одного из мотивов рассматривается ревность подрывника к собственной жене.