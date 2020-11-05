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Команда КВН Белорусского государственного университета (БГУ) «Дети Тьюринга» на фестивале «Голосящий КиВиН» спела про ветер перемен. В выступлении участники заявили, что «голоса белорусов перестали слышать».

Во время номера белорусской команды на сцене стоял проигрыватель, который играл одну и ту же пластинку. Капитан команды Марк Величко пытался говорить несколько раз, но его перебивала громкая музыка.

Затем он отключил ее и сказал: «Мы начали с того, что сами выбрали и поставили пластинку, в какой-то момент мы даже перестали её замечать. Казалось, что она уже неотъемлемая часть нашего выступления. Но в конце она начала играть так громко, что наши голоса — голоса белорусов — перестали слышать».

После этого Величко сменил пластинку на проигрывателе, и команда спела песню со словами «Ветер перемен вокруг — поднять паруса! Пусть все услышат — у нас есть голоса», пишут «Открытые медиа».

Напомним, в Беларуси с начала августа продолжаются акции протеста из-за выборов президента. Экзитполы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской, но победу одержал руководящий страной 26 лет Александр Лукашенко. В октябре она выдвинула президенту ультиматум.