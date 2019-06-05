BadComedian: странная история с кино

Один из самых ярких кинокритиков в российском Youtube, блогер BadComedian, он же Евгений Баженов, может закрыть свой проект. Причина – в разгромном обзоре на очередной российский фильм компании KZ Studios, или Kinodanz. Кинокомпания требует с блогера миллион рублей: автор якобы превысил объёмы цитирования их кинопродукции в обзоре на фильм «За гранью реальности». Кинокомпания также потребовала удалить с канала видеобзор на сам фильм. Иск был подан ещё в январе 2019 года, а 24 июня должно состояться очередное заседание по делу. Причём, как рассказывает блогер, атаки на его канал начались с лета прошлого года.

Баженов также обнародовал прелюбопытную цитату из разговора с представителями кинокомпании:

Вы портите нам репутацию, а с помощью судов мы сможем ее поднять. За нами стоят влиятельные, очень влиятельные люди, и нас поддерживает Министерство культуры Российской Федерации.

Минкульту это очень не понравилось. «Мы категорически против, чтобы нашим ведомством кого-либо запугивали. Министерство культуры как раз выступает за то, чтобы обзоров кино, которое выходит в прокат в России, было больше», — заявила агентству «Москва» директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова и подчеркнула, что министерство не намерено поддерживать Kinodanz в суде против блогера.

Попытки прикрыться связями с Минкультом, равно как и использование слов про очень влиятельных людей, похожи на архаичную бандитскую распальцовку времён 90-х годов, и в век ютуба вряд ли способны кого-то напугать.

BadComedian также рассказал, что за последние два года Минкульт семь раз выделял Kinodanz субсидии в размере 277 млн рублей (причём, по данным СПАРК, перечислено было 193 млн рублей). Субсидии выделялись не за красивые глаза, а за фильмы, которые можно было бы обозначить как «национальное кино», включая и картину «За гранью реальности».

Однако с национальным неувязочка вышла. В фильме «За гранью…» все персонажи разговаривают на английском языке, включая русскоязычных актёров, а в российском прокате картина шла в дубляже. Почти все события фильма разворачиваются в Европе. Да и сложно назвать национальной картину, где, по сюжету, аферист планирует ограбить казино при помощи специально собранной для этих целей команды из людей с паранормальными способностями.

С чего бы в Kinodanz так занервничали? И о какой репутации они беспокоились? О той, которая позволит и дальше выпрашивать бюджетные деньги на свои якобы национальные фильмы? А Минкульт-то, куда смотрело? Неужели там и впрямь не знали, на что шли средства, а теперь, когда блогер прилюдно макнул ведомство в плоды, так сказать, трудов своих, поспешили откреститься от скандала?

Фото: трейлер фильма на Youtube

«За гранью реальности» - конечно, ужасный российский фильм, хоть и не самый. Российским его можно назвать с большой натяжкой. Снимали вроде как наши, но по дешёвым голливудским лекалам. Красивые спецэффекты вроде как присутствуют, но насколько они вообще уместны по сюжету – не всегда очевидно. В фильме даже есть настоящий Антонио Бандерас, но «За гранью…» не спас и он: в российском прокате картина собрала немногим более 2,2 млн долларов. Это, чтобы вы понимали, очень мало: даже «Крым», и тот собрал почти в 3 раза больше. На большие экраны картина вышла в марте 2018 года, а свой обзор BadComedian выпустил уже после завершения проката.

В последнее время слишком много дурнопахнущих историй вокруг российского кино. То раздвигают окна в прокате зарубежных фильмов ради чего-нибудь более национального, то на деньги, выделяемые на это самое национальное, авторы в итоге снимут русофобский, то есть совершенно не национальный по духу треш.

Деньги, к слову, не маленькие. В 2018 году Минкульт выделил 4 млрд руб на поддержку российского кинематографа, ещё 4,3 млрд выделил Фонд Кино. Министр культуры Владимир Мединский заявлял, что вкладывать средства нужно только в потенциально прибыльные проекты, то есть в блокбастеры, причём желательно с патриотическим уклоном. Но в итоге окупаются единичные проекты, а чаще получается, как с «Матильдой»: и бюджет почти 1,2 млрд рублей не досчитался, и кинозритель от такого вот «национального» нос воротит, и к Минкульту всё чаще появляются вопросы: доколе это будет продолжаться?

Нет, конечно, у нас есть достойные картины. И при этом вполне патриотические. И при этом не убыточные - те же «Движение вверх», «Т-34». Можем же, когда захотим. Но почему так мало и так редко?

Почему из сотни фильмов, снятых за бюджетные деньги, лишь 19 картин хоть что-то заработали? Почему, несмотря на всестороннюю господдержку, единичные фильмы заявляют о себе на международных кинофестивалях, не говоря уже о прокате? И почему мы, российские зрители, вынуждены жить в постоянных мечтах о том, что когда-нибудь в наших кинотеатрах появится достойная альтернатива Голливуду? Когда наши сериалы будут обсуждать так же, как «Игру Престолов» и «Чернобыль», причём за последний особенно обидно?

Для того, чтобы наш кинематограф ожил, нужно не забрасывать его бюджетными деньгами. А наоборот, полностью лишить госфинансирования, и вообще не помогать. Выживайте, дорогие, как можете.

Кто-то скажет: да наш кинематограф тогда полностью загнётся! Да, загнётся. Но то, что выживет, научится конкурировать. А значит, в киноиндустрии включится естественный отбор. Который когда-то был, ещё в советскую эпоху, но давно закончился.

Снял хороший фильм, сделал грамотное продвижение – собрал кассу. Снял плохой фильм – с тобой больше никто не заключит контракт. Это касается не только режиссёров, но и сценаристов, актёров, и целых студий.

Да, Голливуд – это в первую очередь бизнес. И так уж сложилось, что за годы благодаря этой самой конкуренции система постоянно вытаскивала наверх самых лучших и самых талантливых. В нашем теперешнем кинематографе всё решает не естественный отбор, а близость к «кассе»: главное - выбить средства на сам фильм, а уж каким он получится – не важно, средства освоены, все довольны.

Точнее, не все: мнение зрителей никто не спросил. И в этом-то главная проблема. Пока у нас снимают фильмы для освоения бюджетов, а не для зрителей, у нас будет ровно тот кинематограф, что есть сейчас.

В том, чтобы разрешить эту ситуацию, больше других должно быть заинтересовано как раз Министерство культуры. Только вот не все смогут выжить после того, как их стряхнут с вымени, вот и затыкают рот критикам, лишь бы в самом ведомстве ни о чём не задумывались и продолжали щедро сыпать субсидиями.

Кажется, многие всё-таки задумались.

Не случайно в поддержку Евгения Баженова высказалось так много известных людей. И не только либеральная Ксения Собчак, или Фёдор Бондарчук, не обиженный, к слову, государственными деньгами. Но и депутат Виталий Милонов, и замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссёр Владимир Бортко.

Ярче всех недопустимость затыкать рот критикам выразил Бондарчук.

Можно принимать критику или не принимать её, порой она может показаться необъективной, резкой или грубой, но именно она является неотъемлемой частью здоровой киноиндустрии

- заявил он.

Быть может, когда-нибудь и естественный отбор заработает. А за зрителей будут бороться лучшие из лучших.

Вот тогда можно снова начать помогать – снижать налоги для кинопроизводства, выделять земли под киностудии, способствовать продвижению, и так далее. Пока что помочь хочется лишь несправедливо пострадавшему кинокритику.