Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг представила миру новую книгу
Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся на весь мир после выхода в свет серии романов о Гарри Поттере, презентовала новую книгу — «Рождественский поросёнок». Она, как и большая часть предыдущих её работ, рассчитана на детей.
Главный герой нового произведения, семилетний Джек, обожает свою детскую игрушку - поросенка Пок, однако в сочельники мальчик обнаруживает, что его друг пропал. Чтобы найти его, он отправляется в волшебное путешествие в ночь чудес — в Рождество.
«Трогательное приключение о любви одного ребенка к его самой драгоценной вещи и о том, как далеко он зайдет, чтобы ее найти. Сказка для всей семьи, в которую можно влюбиться, написана одним из величайших рассказчиков в мире», — поясняют в британской сети книжных магазинов Waterstones.
Известно, что книгу уже можно приобрести в России.
Ранее сообщалось о сказке «Икабог», написанной Роулинг 10 лет назад. В произведении речь идет о злоупотреблении властью.