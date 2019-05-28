Автомобили и танки СССР выстроились под Москвой
Автомобили и танки СССР выстроились под Москвой

Музей военной техники в Архангельском попал под прицел «Русской планеты»

Издание «Русская планета» посетила необычный частный музей военной техники в Красногорском районе Подмосковья, в историческом поселке Архангельское.

Музей техники Вадима Задорожного – это один из крупнейших в Европе и самый большой в России частный музей старинной техники.

Здесь собраны лучшие антикварные машины прошлого столетия: боевая техника, оружие, воздушный транспорт, мотоциклы и, конечно, ретро-автомобили.  Все они отремонтированы, и если и не находятся на ходу, то внешне выглядят безупречно.

Крытая экспозиция состоит из 3-х этажей выставочных залов, с уникальными коллекциями зарубежных и советских ретро автомобилей, мотоциклов, летательных аппаратов и исторического стрелкового оружия.

На просторной уличной экспозиции более 3,5 га размещаются образцы отечественной и зарубежной бронетехники, артиллерии и сельскохозяйственной техники 30-80 годов ХХ века, а так же большая коллекция боевых самолетов и вертолетов. Коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов и постоянно развивается.

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