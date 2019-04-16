Авиаторы-союзники. Первая мировая война

В здании Министерства иностранных дел в Москве открылась выставка «Общая война - общая память. Союзники в небе», которая посвящена сотрудничеству русских и французских авиаторов в годы Первой мировой войны.

Экспозиция, состоящая из редких архивных документов, фото- и видеоматериалов, представлена в фойе второго этажа центрального здания МИД на Смоленской площади.

В мероприятии также приняли участие герои Советского Союза и России, заслуженные летчики-испытатели, представители Историко-документального департамента МИД РФ. В ходе церемонии открытия им были продемонстрированы фрагменты из документального телесериала «Крылья отчизны» о совместной деятельности авиаторов двух стран.

Корреспондент «Русской планеты» побывал на выставке и подготовил для читателей материал.