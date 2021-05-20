Astra Militarum: финал «Туриста» — триумф человечности

Культура

Автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum в своей рецензии на фильм «Турист», премьера которого состоялась 19 мая на телеканале НТВ, раскрыл смысл финала данной киноленты.

Первый фильм в России про Африку

«На моей памяти, это первый фильм в России, который показывает африканский колорит во всей его красе — и в позитивных, и в негативных красках. — отмечает автор Telegram-канала. — До этого мы в боевиках (советских и российских) видели колорит гоминдановского Тайваня («Ч.П. – Чрезвычайное происшествие»), борьбу с пиратами («Пираты ХХ века»), ворох афганских фильмов (от «Афганского излома» до «Кандагара» и «9 роты», за вычетом упоротого «Братства»), широкий спектр фильмов о Чечне (от «Кавказского пленника» и «Чистилища» до «Грозовых ворот»). И даже Югославию – «Балканский рубеж». Но боевую и удивительную в своем быте и в своей жестокости Африку мы в целом еще не наблюдали».

По сюжету фильма, в ЦАР накануне президентских выборов в декабре 2019 года прибывает группа из 10 военных инструкторов, которые попадают в «суровый замес местных разборок». Среди них как бывалые армейцы, так и молодой бывший полицейский, который и получает позывной «Турист». Им предстоит не только обучить местных солдат сражаться против боевиков, но и самим оказать военную помощь по просьбе правительства страны.

Командиры, которым веришь

«Фильм богат персонажами различного характера, которым придали совершенно уникальные черты. Главный герой, молодой «Турист» – человек, который ни разу не был в горячей точке, неоперившийся парень, который готов постоять за справедливость с оружием в руках. Суровый и вспыльчивый «Макет» — человек со сложной судьбой, который обязательно раскроется ближе к концу. Спокойный и уравновешенный «Кубань» — командир отряда. Четкий и решительный «Седьмой», рассудительный «Енисей» — командиры, которым веришь от начала и до конца», — говорится в рецензии Astra Militarum.

По мнению автора канала, весьма колоритно подобраны и антагонисты. Например, главарь вооруженной группировки «Антибалака» Максим, которому христианская мораль не мешает вести кровавое наступление и продавать свои принципы за деньги. Выделяется и кровожадный Антуан, командир повстанцев, который представляет собой «абсолютное зло». Противоборствующие стороны в фильме умело разграничены – мы можем отличить героев фильма от злодеев.

Карты — сила!

«Экшн: вот здесь — мои похвалы создателям фильма, — пишет Astra Militarum. — Очень мощные и красочно сделанные боевые сцены являются, на мой взгляд, существенной сильной стороной картины. Мы внимательно следим за происходящим и не теряемся в кутерьме и хаосе перестрелки. Коме того, в силу показанного драматизма мы не знаем, доживут ли пацаны (и, конечно же, прекрасная черная девочка-сержант FACA) в полном составе до конца фильма, верим и сопереживаем им».

Обращает на себя внимание и такая режиссерская находка, как использование карт для показа происходящих событий.

«А как мы помним, карты – СИЛА! Мы имеем четкую визуализацию событий и понимаем, насколько тяжело обстоят дела вокруг столицы ЦАР Банги, вокруг которой и происходят основные боевые действия» — говорится в рецензии.

Финал картины

Отмечает Astra Militarum и идеологический аспект фильма «Турист». По словам автора Telegram-канала, лейтмотивом фильма является не только вопрос о справедливости, но и вопрос о человечности как следствии справедливости.

«Русские инструкторы в фильме – однозначно борются за эту человечность. За правду, за справедливое отношение к человеку. Мы узнаем, что именно человечность и справедливость привела в Африку «Туриста», за справедливость борется «Макет», за справедливость для своей страны храбро дерется девочка-сержант».

Astra Militarum противопоставляет в этом плане боевиков, которые напрочь лишены человечности, расчётливых миротворцев, которые свободно их пропускают.

«Но даже в хаосе есть задел на человечность: француз-миротворец говорит, что как человек, а не как француз, он должен помочь русским. Финал картины (без спойлеров!) Сидят трое. И в этом простом миге после боя сокрыт триумф человечности – простой, как три рубля. Но такой важный и нужный», — заканчивает свою рецензию автор Telegram-канала.