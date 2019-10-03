Армен Джигарханян: Я ненавижу праздники!

Не любить красные дни календаря у Армена Борисовича, отмечающего сегодня 84-й день рождения, есть веские поводы. Такой драматической, полной невероятных испытаний и потерь судьбы, не сразу найдёшь даже в актёрском цехе. Даже с учётом того, что актёрская профессия — это путь к известности через такие тяготы и тернии, от которых, порой, бросает в дрожь.

Армен Джигарханян родился в 1935 году. И, ориентируясь на дату его рождения, можно предположить, что главным испытанием детства станет война. Но ещё раньше, чем она начнётся, он потеряет отца, выходца из старинного рода тифлиссских армян.

Нет-нет. Речь не идёт о несчастном случае, убийстве или репрессиях. Борис соберёт вещи и уйдёт из семьи, когда маленькому Армену едва исполнится месяц. Уедет от молодой жены, армянки Елены, и ребёнка учиться в Пятигорск, а там встретит другую женщину, русскую Любовь, которая подарит Борису Акимовичу троих дочерей — Гаянэ, Наринэ и Маринэ.

Родные Бориса, в особенности, его мама, бабушка Мария, жившая в Ереване в небольшом деревянном домишке, никогда не поймут и не простят его до конца. Ведь у армян мальчик – это святое. А тут – во втором браке три девчонки. Да ещё и от русской.

Борис и Аким встретятся спустя много лет, когда однажды, заглянув на новогодний огонёк к бабушке, студент театрального вуза Армен увидит практически незнакомого ему человека.

— Отец… - шёпотом произнесёт бабушка.

Рядом будут возиться сестрёнки, которым брат покажется очень красивым, но… слишком уж холодным, подчёркнуто неприступным.

Встречи, исполненной радостных чувств, объяснений, не получится. Они будут молчать почти весь вечер. Марину (Маринэ) Армен погладит по голове, спросив на армянском:

— Как дела?

Пройдёт много лет, и Армен Борисович с удивлением узнает, что уже на смертном одре его отец, Борис Акимович, вспоминает о предательстве сына со слезами, говорит, что скучает и жалеет, что так и не успел извиниться перед ним. Что удивительно? В старости Борис Акимович будет как две капли воды визуально похож на бандита Карпа, главаря банды «Чёрная кошка», роль которого сыграет его сын на излёте 70-х.

Узнав из письма близких Бориса о том, что отец смертельно болен лейкозом, Армен позвонит поинтересоваться, не нужна ли предавшему его родителю помощь. Но… так и не приедет проститься, несмотря на слёзные просьбы вдруг расчувствовавшегося перед уходом из жизни папы.

Любаша, вторая супруга Бориса, когда Армен был еще мальчиком, пыталась наладить отношения с первой семьёй Бориса. Чувствовала себя виноватой.

Но первая и последняя встреча с новой пассией Бориса Акимовича была короткой:

— Моему сыну ничего не нужно, — сказала, как отрезала Елена Васильевна, работавшая к тому времени в Совете Министров Армянской ССР. Но это будет позже. А пока… предстояло пережить страшную войну, которая для жителей Армении была и ужасной, и голодной.

Елена Васильевна и сын снимали комнатку в доме, который находился на улице Спарданяна. В преддверии одного из военных новых годов было холодно. Вместе с матерью они рубили дрова. И тут… Елена Васильевна хватилась продуктовых карточек. Украли.

Армен навсегда запомнил, как страшно, дико в голос рыдала мать. Потеря карточек во время войны? Это равносильно смерти. Но надо было во что бы то ни стало выживать. И они вдвоём как-то сумели спастись.

Любовь к театру у Армена Борисовича от мамы. Она была заядлой любительницей театрального искусства и не пропускала в ереванских театрах ни одной премьеры. Армен был рядом с ней, впитывая в себя каждое слово, каждый жест актёров Ереванского драмтеатра.

А когда пришла пора определяться с выбором профессии, махнул в Москву, где… очень обидно — из-за армянского акцента! — пролетел мимо ГИТИСа.

Вернувшись домой, устроился на киностудию «Арменфильм». Работал помощником оператора.

Год спустя, в 1954-м, поступил-таки в театральный. Правда, в местный, Ереванский вуз. Уже на втором курсе молодой Джигарханян был оценён по достоинству и приглашён на работу в труппу Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского.

Именно здесь молодой Армен встретил свою первую жену.

Алла Юрьевна Вановская была женщиной ослепительной красоты, но… между нею и юным актёром-второкурсником было 15 лет разницы в возрасте.

От этого так никогда и не зарегистрированного брака родится Елена. С нею Армен поступит примерно так же, как когда-то его отец. Он оставит дочь, когда ей будет около полутора лет и отправится покорять Москву. Его пригласит к себе впечатлённый игрой молодого актёра Анатолий Эфрос, тогдашний глава «Ленкома».

Армен уедет не один, а со своей новой избранницей Татьяной Власовой, которая будет работать в Ереванском драмтеатре завлитом и растить от главного режиссёра сына, годовалого Стёпу. Предложение Эфроса было спасением для Армена и Тани, так как молодому актёру роман с любовницей главрежа ничего хорошего не сулил, равно как и нанесённая обида своей прежней возлюбленной.

Вановская переживала расставание крайне тяжело и даже грозилась наложить на себя руки. Удар был позорным. Женщина не перенесёт его и начнёт злоупотреблять спиртным, опускаясь всё ниже и ниже вплоть до кошмарной бедности, потери человеческого облика. Запои приведут к развитию хореи.

После смерти Аллы Юрьевны в психиатрической больнице, в 1966 году, дочь Лена переедет к набирающему популярность отцу. Это случится уже в те годы, когда Армен Борисович получит квартиру — роскошную трёшку на Малой Грузинской (улица, на которой впоследствии будет жить Владимир Семёнович Высоцкий).

Но сперва Москва встретит ереванских беглецов Таню Власову и Армена Джигарханяна очень неприветливо. Им придётся влачить жалкое существование… в подвале театра.

Карьера Армена, на первых порах, складывалась странно. Эфрос позвал его в Ленком, но именитого режиссёра вскоре ожидала опала. Его «попросили», переведя с позиций «главного» на роль «второго» в театр на Малой Бронной. Перед уходом Эфросу милостиво разрешили взять с собой десять актёров из труппы Ленкома, но… Джигарханян в эту «десятку» не попал. А работа без Эфроса, успевшего стать для актёра наставником, не приносила удовольствия.

Через два года Армена пригласит Андрей Гончаров в театр имени Маяковского, где молодого актёра будут ждать и ведущие роли, и хорошая квартира, в которой он будет жить на первый взгляд счастливо вместе с новой женой Таней, пасынком Стёпой, которого Джигарханян примет как родного.

«Маяковка» станет цитаделью сценических свершений великого актёра. Этому театру он отдаст 27 лет своей жизни, прослужив до середины 90-х, сыграв потрясающие роли, в том числе, роль Стэнли Ковальски — жёсткого, сильного, нахального персонажа, напрочь лишённого какого бы то ни было духовного начала, из пьесы Теннеси Уильямса «Трамвай желание».

Легендарный Виталий Вульф, делая разбор спектакля, напишет об игре Армена Борисовича, как о беспримерном столкновении страстей и самолюбий, сыгранном «..на невероятном нервном подъеме, граничащем с лихорадкой». Его Стэнли вступает в роскошный (другого слова не подобрать) драматический поединок с утончённой Бланш, роль которой играла Светлана Немоляева. И эта схватка держит внимание зрителя до самого конца. Финал, к слову, был основательно «перелопачен» Гончаровым.

Чем так восхитил Джигарханян в этой роли простых зрителей и тех, кто позднее говорил, что эта роль удалась актёру значительно лучше, чем Марлону Брандо? Лучше всех на этот вопрос ответил сам Джигарханян, который с присущей ему усмешкой однажды сказал:

— Брандо играл американского мачо. А я – советского человека.

И герой Джигарханяна (американский, но советский «в подтексте») — персонаж, живущий откровенно скотской, унижающей всех и вся жизнью, смотрелся в этом спектакле убийственно органично для эпохи застоя.

Но настоящий успех и слава «в многомиллионном масштабе» придут к Армену Джигарханяну после его работ в кино. По одной из версий (правда не нашедшей официального подтверждения), Армен Борисович оказался в числе рекордсменов Книги Гиннеса по числу сыгранных ролей. В одном лишь 1972-м он сыграет 8 ролей за год, причём каких ролей! Такой продуктивности могут позавидовать даже современные лицедеи, кочующие из картины в картину.

Валентин Гафт даже посвятил этому колкую эпиграмму:

«На свете нет столько армян, сколько ролей сыграл Джигарханян!»

Блистателен его благоговеющий перед первыми же нотами «Боже, царя храни!» штабс-капитан Овечкин из «Новых приключений неуловимых».

Убийственно холоден и беспощаден Горбатый из «Места встречи…» с его взглядом удава, готового поглотить новую жертву.

Маниакально-загадочен «мемуарист» Макс Ришар из «Тегерана-43»

Готов ответить пулей на предательство гангстер Томми Фаричетти из трёхсерийной кинокартины Семёна Арановича «Рафферти».

В противовес им всем исполнен мудрости, рассудительности, старческой трогательности и осознания бренности человеческого бытия Глава рода из «Двух стрел».

— Кого бы я не играл, я думаю о своей дочери, — признается однажды Армен Джигарханян. Его первый ребёнок – Леночка, рожденная от незарегистрированного брака с Аллой Юрьевной трагически погибнет.

Что это было? Суицид, а вовсе не смертельная усталость, якобы, накатившая на неё в гараже, где она в последний раз уснёт в машине рядом со своим молодым человеком, не выключив мотор.

Это случится 30 декабря 1987 года… От матери 23-летней девушке передастся это страшное генетическое заболевание — хорея Хантингтона. И снова – трагедия в канун праздника… Стоит ли удивляться словам актёра, признавшегося в том, что любые празднества и торжества он от всей души ненавидит?

Став кумиром миллионов, сыграв и озвучив огромное количество ролей, он, как и его отец, не смог уделить достаточное количество времени единственному ребёнку, ускользнувшему от него в 1987 году, когда ему было уже 52 года.

Вот только его отец в последние годы остался наедине с собой. А сам Армен Джигарханян? Наедине со всеми, наблюдающими сегодня, как страшна и «всенародна до ужаса» может быть одинокая старость человека, отчаянно попытавшегося обрести счастье с женщиной, которая моложе его на 40 с лишним лет.

Скандал Джигарханян/Цымбалюк сладострастно полоскали на федеральных, региональных, муниципальных телеканалах, не говоря уже про «жёлтые» СМИ.

Буквально на днях Армен Борисович появился на похоронах Марка Захарова, руководителя театра «Ленком», в котором Джигарханян когда-то отработал 2 года по приглашению Эфроса. Актёр шёл с трудом и долго, не мигая, смотрел на сцену, где стоял гроб с великим режиссёром. Потом поднялся, тяжело опираясь на руку помощника и уехал. Словно напомнил нам всем, что люди той великой и страшной эпохи, от искусства которой становилось так тепло на душе, увы, не вечны.

Русская планета» желает Вам, уважаемый Армен Борисович,

здоровья, крепости духа и тела! И — несмотря ни на что — счастья.