Археологи откопали на территории Кремля усадьбу XIV-XVI веков
Отечественные археологи обнаружили развалины поместья богатых москвичей XIV—XVI веков. Они предполагают, что это мог быть двор двоюродного брата Дмитрия Донского. Сейчас на месте этих сооружений располагаются административные здания, рассказал директор Института Археологии РАН Николай Макаров.
По мнению учёного, на раскопках работники затронули участок двора князя Владимира Андреевича Храброго (Серпуховского), двоюродного брата Дмитрия Донского, одного из наиболее влиятельных представителей московского княжеского дома второй половины XIV — начала XV веков.
Археологи нашли фрагменты печей и объёмные ямы-погреба с деревянными срубами, помещёнными под наземными постройками. Длина некоторых срубов достигает пяти метров.
Также были раскопаны порядка 400 предметов роскоши того времени: кусочки драгоценных поливных чаш XIV века, привезенных из Золотой Орды и Византии, нетронутый перстень из столицы Волжской Булгарии, железная шпора и набор массивных железа: сковорода, замок с цепью.
С мая 2019 года Институт археологии РАН изучает Большой Кремлевский сквер. По итогам работ в 2019 году были найдены приказы органов центрального управления Русского государства XVI—XVII веков. О предварительных результатах раскопок институт отчитался президенту России Владимиру Путину.