Археологи обнаружили на Украине сооружение старше Стоунхенджа (ВИДЕО)

Культура

Археологи из Украины нашли круглое сооружение из каменных глыб.

Находка сделана в Днепропетровской области. Найденный кромлех оказался старше знаменитого Стоунхенджа. Сооружение представляет собой большие отесанные камни. Сооружение находится в селе Новоалександровка. Кромлех располагается в кургане, образованном 5,5 тысяч лет назад. Там же найдены 11 захоронений с останками людей, украшения из зубов животных и части глиняной посуды.

По словам ученых, кромлех могли построить кочевые скотоводы, жившие в эпоху энеолита. Сама насыпь оказалась 7,5 метра в высоту и пять метров в ширину, а значит в кургане могли хоронить шаманов и вождей.

Археологи планируют очистить кромлех в течение 10 дней, пишет издание «Информатор».