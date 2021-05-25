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Археологи обнаружили на Украине сооружение старше Стоунхенджа (ВИДЕО)

Артем Денисов
25 мая, 2021 02:15
1 мин
Артем Денисов
25 мая, 2021 02:15
1 мин
dp.informator.ua
dp.informator.ua

Археологи из Украины нашли круглое сооружение из каменных глыб.

Находка сделана в Днепропетровской области. Найденный кромлех оказался старше знаменитого Стоунхенджа. Сооружение представляет собой большие отесанные камни. Сооружение находится в селе Новоалександровка. Кромлех располагается в кургане, образованном 5,5 тысяч лет назад. Там же найдены 11 захоронений с останками людей, украшения из зубов животных и части глиняной посуды.

По словам ученых, кромлех могли построить кочевые скотоводы, жившие в эпоху энеолита. Сама насыпь оказалась 7,5 метра в высоту и пять метров в ширину, а значит в кургане могли хоронить шаманов и вождей.

Археологи планируют очистить кромлех в течение 10 дней, пишет издание «Информатор».

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