Американцы оценили новый альбом Агутина и выдвинули его на «Грэмми»

Фото: likes.ru

Альбом La Vida Cosmopolita российского исполнителя Леонида Агутина вошел в лонг-лист престижной американской премии «Grammy». Известно, что альбом представлен сразу в пяти номинациях.

«Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях!», – написал артист в своем Facebook-аккаунте.

La Vida Cosmopolita могут признать «Лучшим альбомом года» и «Лучшим латинским поп-альбомом». Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил вместе с Ал Ди Меола, представлена в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также приз за аранжировку может получить песня Father is Near you. Кроме того, клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее видео». Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.

Шорт-лист будет объявлен в декабре.

Леонид Агутин выпустил альбом 27 марта 2020 года. Он состоит из 11 песен, они все исполнены на испанском языке. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.