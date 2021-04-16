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Культура

Алла Пугачева оценила Russian Woman от Manizha

Артем Денисов
16 апреля, 2021 04:23
1 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 04:23
1 мин
Фото: Event-map.ru
Фото: Event-map.ru

Российская певица Алла Пугачева считает, что композиция Manizha Russian woman отлично подойдет для конкурса «Евровидение-21».

Она сообщила, что, прежде всего видит в исполнительнице личность. «Песня как раз для Евровидения», — сказала Пугачева, отметив, что сделала бы текст немного жестче, сообщает телеканал «360».

Напомним, конкурс «Евровидение» пройдет в май в Роттердаме. Россию на нем будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней «Русские женщины».

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ТЕГИ
Евровидение
Пугачева
Музыка
Manizha
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