Новости – Культура
Культура
Алла Пугачева оценила Russian Woman от Manizha
16 апреля, 2021 04:23
1 мин
1 мин
Фото: Event-map.ru
Российская певица Алла Пугачева считает, что композиция Manizha Russian woman отлично подойдет для конкурса «Евровидение-21».
Она сообщила, что, прежде всего видит в исполнительнице личность. «Песня как раз для Евровидения», — сказала Пугачева, отметив, что сделала бы текст немного жестче, сообщает телеканал «360».
Напомним, конкурс «Евровидение» пройдет в май в Роттердаме. Россию на нем будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней «Русские женщины».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку