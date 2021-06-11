Александр Сокуров требует не выдавать российским режиссерам прокатные удостоверения для фильмов
Советский, российский кинорежиссёр, народный артист России Александр Сокуров требует отменить в стране прокатное удостоверение, необходимое продюсерам и режиссерам для тиражирования и проката кинокартин.
«Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой», — убеждён Сокуров.
Он подчеркнул, что подобных документов вообще не должно быть, создатели картин обязаны лишь уведомлять Минкультуры о том, что сняли «такое-то кино», но не давать лишних комментариев.
Режиссёр убеждён, что полагаться на субъективное мнение чиновника, сидящего в ведомстве, абсолютно ни к чему, поскольку существуют и другие «фильтры» — Роскомнадзор, уголовный кодекс — прекрасно справляющиеся с недопуском на экраны запрещённых материалов.
Мнение Сокурова в Минкультуры не разделили.
«Прокатные удостоверения необходимы для защиты граждан от контента, главным образом пропагандирующего терроризм, экстремизм или порнографию», — цитирует представителя пресс-служба Минкультуры ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что режиссёра Тимура Бекмамбетова могут лишить квартиры в Москве за неподчинение местным властям.