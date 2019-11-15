Александр Колчак: Или мы их перестреляем. Или они нас…

В ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге на доме № 3 по улице Зеленина торжественно открыли мемориальную доску. На ней была высечена надпись: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».

Прошло чуть больше полугода, и доску демонтировали. В решении Смольнинского районного суда говорилось, что увековечение произошло «без учета сведений об учиненных Колчаком массовых репрессиях». Как, неужто, об этом не знали люди, которые отдали ему почести? Конечно, нет, просто волна энтузиазма по возвеличиванию личности адмирала захлестнула все прочие доводы. В том числе, здравые.

В том же решении суда содержалось предписание впредь не увековечивать Колчака на мемориальных досках. Стало быть, были на то основания. Впрочем, о них было известно и прежде. Просто переменились времена – белые из изгоев обратились в героев. Обратная эволюция случилась с красными.

Колчак стал, пожалуй, самой возвеличенной, самой романизируемой фигурой Белого движения. В Иркутске, на месте предполагаемой гибели адмирала поставили памятник работы Вячеслава Клыкова. О Колчаке писали книги, ставили спектакли, снимали фильмы. Самой известной стала картина режиссера Андрея Кравчука «Адмиралъ», в котором главный герой в исполнении Константина Хабенского предстал образцом благородства, мужества, патриотизма. К тому же, блестящим кавалером, галантным мужчиной!

Фильм яркий, красочный, стильный, но много ли в нем правды?.. Для истинного, беспристрастного историка вопрос риторический, вызывающий снисходительную улыбку…

Многие, очень многие требовали адмирала реабилитировать. Александр Солженицын создал образ Колчака в романе «Красное колесо». Помнится, встречаясь с президентом РФ Владимиром Путиным, писатель назвал адмирала и премьер-министра Российской империи Петра Столыпина «самыми великими деятелями в истории России»

Восхищался Колчаком кинорежиссер Никита Михалков. Ему вторил министр культуры Владимир Мединский, который назвал время, когда Колчак занимал пост Верховного правителя России, «легендарной страницей в истории Омска». В 2016 году депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов обращался к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации адмирала Колчака.

Однако еще 20 лет назад, в 1999 году в этом было отказано. Такой вердикт вынес Забайкальский окружной военный суд. Спустя два года в реабилитировать Колчака отказались Военная коллегия Верховного суда и две прокуратуры - Иркутской области и Омска.

Казалось бы, все ясно. Но пыл защитников Колчака не ослабевал. Они, презрев многочисленные факты, продолжали сотрясать воздух громкими словами и демагогическими восклицаниями. Они продолжают верить в мифы и не замечать очевидного. Колчак – герой России и баста!

Спустя три года, в марте 2019-го ФСБ рассекретило уголовное дело Колчака. Казалось, сейчас можно узнать об этом человеке все. Но – странная вещь! – сведения об адмирале не были преданы огласке. Не потому ли, что новые, открывшиеся сведения о Колчаке еще страшнее, чем старые?

Ладно, ограничимся тем, что знаем об этом человеке.

Дореволюционная биография Колчака почти безупречна. Александр Васильевич был известным ученым, исследователем Севера. Благодаря ему, на географической карт России появилось немало исправлений и дополнений. Колчак трижды совершал сложные и опасные кругосветные путешествия. Вместе с известным исследователем бароном Эдуардом Толлем он участвовал в поисках легендарной Земли Санникова.

Он служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. Участвовал в двух войнах – Русско-японской и Первой мировой. Командовал Черноморским флотом. Его грудь украшали ордена Святого Владимира, Святой Анны, Святого Станислава, множество медалей. Он был, безусловно, храбрым человеком, патриотом родины.

Колчаком впору было восхищаться. Если бы не две русские революции 1917 года и последующие события, вполне вероятно, что Колчак заслужил бы глубокое уважение, вошел в летопись России, заслужил благодарность потомков

Но потом все резко переменилось. Фамилии, звания, регалии остались теми же, однако человек стал другим.

В июле 1917 года ситуация в России была сложной, взрывоопасной. К тому же империя вела тяжелую кровопролитную войну, сражалась с с мощными соперниками - Германией и Австро-Венгрией. В то время Колчак занимал пост командующего Черноморским флотом. Но… внезапно его оставил и отбыл за границу. Почему?

Он разуверился, что можно что-то изменить в политической борьбе, склонил голову перед обстоятельствами. «Сегодня делегатское собрание постановило отобрать от всех офицеров оружие, что и приведено в исполнение судовыми и полковыми комитетами, такое же требование предъявлено и мне, - говорилось в телеграмме Колчака Временному правительству. - Этим поступком наносится глубокое оскорбление мне и всему офицерскому составу, вносится рознь и разлад в вооруженную силу. Считаю, что моя дальнейшая деятельность в Черном море, равно как и деятельность начальника моего штаба, более не может быть полезна, и для блага Отечества…»

Колчак уехал за границу - сначала в Англию, потом - в США. Оттуда он написал письмо своей возлюбленной Анне Тимиревой: «Сегодня день большого значения для меня; сегодня я был вызван Sir Green'ом в посольство и получил от него сообщение, решающее мое ближайшее будущее. Я с двумя своими спутниками принят на службу Его Величества Короля Англии…»

Это часть послереволюционной биографии Колчака покрыта тайной. Зловещей, надо сказать - русский офицер, флотоводец, идет на службу иностранной державы. Никто не знал, почему. Однако потянулись слухи, что Колчак завербован Лондоном, а потом и Вашингтоном.

Широкую известность адмирал приобрел во время Гражданской войны, став Верховным правителем России. Но известность печальную, не достойную его репутации. Он сражался не только с частями Красной армии. Солдаты и офицеры Колчака безудержно грабили местное население, при малейшем подозрении в сочувствии красным, а часто и без оного, расстреливали, вешали, сбрасывали в шахты мужчин и женщин. Но колчаковским изуверам этого было мало – перед убийствами они жестоко пытали своих жертв, среди которых были рабочие, солдаты, крестьяне, интеллигенты. Все, кто попадались на их кровавом пути!

«Гражданская война должна быть беспощадной, - рассуждал Колчак в частной беседе. - Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне»

В скорости с ним поступили так же, как он со своими противниками. Стоит ли этому удивляться? Око за око…

Поражаться следует другому. Откуда у русского дворянина, прекрасно воспитанного, тонкого, эрудированного, открылся такой поток злобы и ненависти? Ведь Колчак наверняка знал, что большая часть жертв его воинства невиновна. Он хотел запугать остальных, сделать их покорными? Или, вступив в реки крови, он уже не нашел сил выйти из нее?

Характерно, что против Колчака свидетельствовали не только его противники, но и союзники. Американский генерал Уильям Грейвс писал: «В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали. Я не ошибусь, если скажу, что в Восточной Сибири на каждого человека, убитого большевиками, приходилось сто человек, убитых антибольшевистскими элементами…» Следующую фразу генерала следует выделить особо6 «Сомневаюсь, что в истории последнего полувека найдется хоть одна страна в мире, где убийства совершались бы еще спокойнее и с меньшим страхом наказания, чем это было в Сибири при режиме адмирала Колчака…»

Многочисленные преступления адмиральского воинства не составляли ни для кого тайны. Они были известны во времена советской власти, но потом, когда вкусы и потребности общества изменились, портреты Колчака и других деятелей Белого движения были отмыты от грязи преступлений и засияли, словно иконы

И снова, с любовью и подобострастием смотрят на гордый лик адмирала люди известные, публичные. Они, конечно, знают, что представляет из себя их кумир. Но не хотят признаться в заблуждениях. Потому что живут в иллюзорном мире и не желают возвращаться в реальность. Это касается не только истории, но и повседневной жизни. Об этом можно судить по их репликам, выступлениям…

В сталинские времена «вредителей», «врагов народа» не только убивали. Лишив жизни, всячески способствовали их забвению – уничтожали фотографии, портреты, вымарывали фамилии, высказывания из книг, учебников, энциклопедий.

Однако после посмертной реабилитации эти люди снова обретали известность – еще более значительную, чем при жизни. Нечто похожее происходит и в последние десятилетия. Белые, которые вели неправедную, несправедливую борьбу против Советской власти, стали смельчаками, чуть ли не святыми борцами за правое дело. Красные же, считавшиеся образцами честности и благородства, были сброшены с пьедестала.

Беда в том, что оценка той или иной исторической личности зависит не только и не столько от ее заслуг, а от времени, политической ситуации, настроений в обществе. Сейчас Колчак моден, он, как принято выражаться, «в тренде». Поэтому возвеличен, несмотря ни на что. Успокоятся страсти, и его портрет упрячут в запасники и перестанут вспоминать. Это касается и других исторических персон…

Давно пора признать, что обе стороны натворили немало трагических, кровавых дел, хотя и прикрываясь высокими целями, замечательными идеями. Полностью реабилитировать нельзя никого. Никто не воевал в белых перчатках. И белые, и красные жгли, пытали, убивали. Оправдать то, что они совершили, нельзя.

Однако требуется правда. Повествование о том, что происходило, достоверные рассказы о людях, которые в участвовали в тех событиях. Только не надо ничего не избегать и ничего не скрывать.

Это относится и к адмиралу Александру Колчаку.