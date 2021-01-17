Александр Бастрыкин взял под контроль дело о вдове актера

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по факту помещения вдовы народного артиста в психиатрическую больницу.

Вдова Николая Крючкова Лидия Крючкова оказалась в психиатрической больнице в процессе спора о наследстве народного артиста. По предварительным сведениям, к помещению вдовы в лечебное учреждение имеет непосредственное отношение ее дочь и наследница актера.

В наследственную массу входит многокомнатная квартира в центре столицы, которую специалисты относят к категории элитного жилья. Сведения о помещении вдовы в больницу стали известны после публикации в издании «Московский комсомолец», сообщает агентство «РИА Новости».

В настоящее время следователи устанавливают все детали произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно, что 50 пациентов психиатрической больницы под Архангельском заразились COVID-19.