АО «РЭД» выпустило новый русский электродвигатель

АО «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД») ввело в промышленную эксплуатацию первый электродвигатель собственного производства.

Трехфазный взрывозащищенный электродвигатель мощностью 1250 кВт с номинальным напряжением 6 кВ был смонтирован по заказу АО «Транснефть – Дружба».

По итогам опытно-промышленной эксплуатации, которая длилась 700 часов, подписан акт, и электродвигатель принят в промышленную эксплуатацию на ЛПДС «Соседка» в Пензенской области.

Первые результаты промышленной эксплуатации подтвердили проектные, технические характеристики электродвигателя, одним из которых является коэффициент полезного действия 96,2%. Электродвигатель производства АО «РЭД» соответствуют требованиям лучших мировых достижений в отношении технических характеристик и показателей эффективности использования энергии.

Предприятие по производству высоковольтных электродвигателей – Акционерное Общество «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД») - создано октябре 2015 года в г. Челябинске при участии ПАО «Транснефть» (51%), АО «КОНАР» (49%) и итальянских партнеров в рамках проводимой ПАО «Транснефть» работы в области импортозамещения для организации в Российской Федерации производства высоковольтных электродвигателей.

В октябре 2018 года в г. Челябинске был открыт завод по производству высоковольтных электродвигателей АО «РЭД». На заводе реализован полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции. Расчетный плановый объем выпуска высоковольтных электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов на заводе составит до 300 штук в год мощностью до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт.

Источник: Транснефть