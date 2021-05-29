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Экономика
Завтра все будет по-другому: для россиян изменят порядок выдачи загранпаспортов
29 мая, 2021 11:18
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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Начиная с 30 мая на территории России начнут действовать новые правила выдачи загранпаспортов. Изменится сразу несколько пунктов.
К примеру, граждане РФ больше не смогут получить документ за границей - необходимо будет приехать в Россию.
Помимо этого, от уплаты госпошлины будут освобождены лица, лишившиеся паспорта из-за воровства или в ходе чрезвычайной ситуации. Во всех остальных случаях придется заплатить 2 тысячи за обычный паспорт, 5 тысяч - за паспорт нового образца с биометрическими данными.
По данным REGNUM, срок выдачи загранника по месту жительства не должен будет превышать один месяц.
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