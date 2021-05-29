Завтра все будет по-другому: для россиян изменят порядок выдачи загранпаспортов

Экономика

Начиная с 30 мая на территории России начнут действовать новые правила выдачи загранпаспортов. Изменится сразу несколько пунктов.

К примеру, граждане РФ больше не смогут получить документ за границей - необходимо будет приехать в Россию.

Помимо этого, от уплаты госпошлины будут освобождены лица, лишившиеся паспорта из-за воровства или в ходе чрезвычайной ситуации. Во всех остальных случаях придется заплатить 2 тысячи за обычный паспорт, 5 тысяч - за паспорт нового образца с биометрическими данными.

По данным REGNUM, срок выдачи загранника по месту жительства не должен будет превышать один месяц.