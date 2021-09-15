Заммэра Владимир Ефимов: «Зеленые» облигации Москвы были включены в список ценных бумаг Люксембургской биржи
Впервые выпущенные в России «зеленые» облигации включены в список ценных бумаг Люксембургской Биржи. Теперь информация о «зеленых» облигациях Москвы и о городе будет доступна финансовым организациям всего мира, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Люксембургская биржа является самой «зеленой» в Европе. На сегодняшний день на ней представлено более 1000 выпусков «зеленых» и социальных облигаций общим номиналом более 500 миллиардов евро.
«Включение будет способствовать росту информированности международных инвесторов о ценных бумагах Москвы и позволит столице проводить новые размещения на более выгодных для себя условиях», — подчеркнул Владимир Ефимов.
Все средства от выпуска «зеленых» облигаций Москвы будут направлены на приоритетные экологические проекты города: снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, увеличение количества электробусов в автопарке столицы, а также строительство Большой кольцевой линии метро.