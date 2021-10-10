Заммэра Владимир Ефимов: За 15 лет работы резиденты технополиса «Москва» вложили в своё развитие более 49 млрд рублей
На сегодняшний день особая экономическая зона «Технополис “Москва”» насчитывает 88 резидентов, а за 15 лет её существования свои производства здесь локализовали более 200 компаний. За это время они вложили в своё развитие более 49 млрд рублей, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Компаниям удаётся вкладываться в увеличение производственных мощностей и расширение за счёт экономии на преференциях, предоставляемых городом.
К ним относится снижение налоговой нагрузки, освобождение от уплаты таможенных пошлин, льготные условия по аренде земли, право выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости и другие.
«На пяти площадках созданы комфортные условия для работы предприятий, которые специализируются на производстве инновационной продукции в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий. Они разрабатывают новые материалы, предлагают решения для информационно-коммуникационной сферы», – добавил Владимир Ефимов.
За годы существования технополиса его резиденты создали в Москве свыше 8 тысяч рабочих мест, из них более 1,5 тысяч – в кластере микроэлектроники. Его в особой экономической зоне представляют более 30 предприятий. Их суммарная выручка с 2006 года превысила 84 млрд рублей.