Заммэра Владимир Ефимов: За 8 месяцев доходы Москвы от НДФЛ выросли на 23,4%
По итогам сборов средств по подоходному налогу столичная казна получила за январь-август текущего года 852,2 млрд рублей. Это на 23,4% больше прошлогодних показателей и на 30% – данных 2019 года, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На сегодняшний день НДФЛ – главная по величине статья доходов городского бюджета, на которую приходится 45,4% в общем объёме налоговых доходов. В этом году доходы городской казны выросли от всех видов налогоплательщиков НДФЛ.
Так, доходы городского бюджета от уплаты подоходного налога организациями и ИП за своих сотрудников выросли на 22,4% к 2020 году и на 28,8% – к 2019 году, составив 765,8 млрд рублей. А доходы бюджета от уплаты налога ИП за себя увеличились на 37,7% по отношению к 2020 году и в 1,5 раза – к 2019 году, составив 73,1 млрд рублей.
«Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ – ещё одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики», – отметил Владимир Ефимов.